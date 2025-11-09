習近平視察粵 促「十五五」挑大梁 完成全年GDP 5％目標

我的頻道

記者廖士鋒／綜合報導
中國國家主席習近平7日在廣東省梅州市梅縣區雁洋鎮考察當地金柚種植情況。（新華社）
中國國家主席習近平7日在廣東省梅州市梅縣區雁洋鎮考察當地金柚種植情況。（新華社）

中國國家主席習近平在海南出席航母福建艦入列儀式後，轉往廣東視察。在年底到來之際，他要求廣東「努力完成全年目標任務」，並強調廣東作為經濟大省和發達地區，在編制「十五五規畫」時要體現「挑大梁」的責任擔當。

廣東是中國第一經濟大省、外貿大省，對拉動全國經濟數據至關重要，去年廣東全省GDP為人民幣14.16兆元（約1.98兆美元），占中國總量的10.5%。

中國今年初設定全年經濟增長目標為「5%左右」，據中國國家統計局，今年第1季中國經濟增長率5.4%，第2季為5.2，第3季4.8，呈節節下滑趨勢，累計前3季增長率則為5.2。當中廣東受美國關稅戰衝擊較大，該省今年前3季經濟增長率僅為4.1%，未及全年預定的5%目標線。

新華社報導，習近平於7日至8日在廣東省考察調研。習近平要求，現在到年底還有一個多月時間，廣東要精準落實黨中央決策部署，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，全面落實各項惠民政策，做好安全生產和維護穩定工作，努力完成全年目標任務。

他說，廣東作為經濟大省和發達地區，在編制「十五五規畫」時要有高站位、大格局，「體現走在前、作示範、挑大梁的責任擔當」。

習近平表示，廣東增創新優勢、實現新突破，必須大力弘揚改革開放精神、特區精神，要堅持有效市場和有為政府相結合，促進各種所有制經濟優勢互補、共同發展。著眼發展新質生產力，建設具有國際競爭力的現代化產業體系。

針對粵港澳大灣區建設，習近平指出，要錨定建設富有活力和國際競爭力的一流灣區和世界級城市群的目標，深化粵港澳合作，加強科技創新合作和基礎設施互聯互通，推進規則機制「軟連通」。廣東要發揮主力軍和火車頭作用，充分調動各方面積極性主動性創造性，發揮廣大企業、專業服務機構、高校、科研機構和各類人才的作用。

中國已宣布明年APEC非正式領袖會議在深圳舉行，深圳與周遭各城發展也將促使廣東整體經濟上揚。中央政治局委員兼外長王毅日前表示，即將成為APEC中國「第三城」的深圳正在做好準備，將為世界呈現一次精彩紛呈的盛會。

習近平9日赴廣州主持中國第15屆全國運動會開幕式。

習近平 灣區 APEC

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
孫先生夫婦半夜醒來，驚見這名赤身光腳的壯漢就站在他們床頭，兩人都嚇壞了。（取材自都市現場）

凌晨驚見赤身漢站床邊 夫妻希爾頓酒店嚇懵 酒店回應更傻眼

2025-11-01 08:30
福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，其電磁彈射技術處於世界先進水平。(新華社)

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

2025-11-07 21:25
習近平抿了一口「馬格利酒」後，竟露出皺眉、緊閉雙眼「痛苦表情」，有趣畫面被韓媒捕捉。(取材自Ｘ平台)

這款酒意外火了…韓宴飲馬格利酒 習近平痛苦表情包瘋傳

2025-11-04 01:29

