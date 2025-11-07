中團隊：蕨類中發現大量稀土元素 有助資源持續利用

我的頻道

記者陳政錄／綜合報導
中國研究團隊稱，稀土元素在「烏毛蕨」植物組織細胞間「自我組裝」，形成名為一種叫「鑭獨居石」的礦物。（新華社）
中國作為全球最大稀土出口國，除持續探測新礦，也透過各種方式強化該領域主導權。據中國科學院廣州地球化學研究所訊息，該所團隊在一種名為「烏毛蕨」的蕨類植物體內發現大量稀土元素，且首次發現稀土在天然植物中「生物成礦」現象，表示這一發現有助於稀土資源的可持續利用。

據中新社報導，中國科學院廣州地球化學研究所的朱建喜研究員團隊，首次觀測到稀土在「烏毛蕨」植物組織細胞間「自我組裝」，形成名為一種叫「鑭獨居石」的礦物。

報導稱，這是科學家首次在天然植物中發現稀土元素的生物成礦現象，其產生的獨居石則是工業上重要的稀土礦石，且相較天然獨居石常伴生放射性鈾、釷元素，在烏毛蕨內生長的生物獨居石有純淨、無輻射的優勢。

因此，在該團隊於國際期刊「環境科學與技術」發表的成果論文指出，此發現為未來稀土資源的可持續利用提供新路徑，即透過種植烏毛蕨等超積累植物，可在修復汙染土壤、恢復稀土尾礦生態的同時，從植物體中回收高價值稀土，實現「邊修復、邊回收」的綠色循環模式。

稀土元素是人工智慧、新能源、國防、晶片等產業不可或缺的關鍵原材料，由於中國在稀土出口、生產技術上居全球主導地位，成為左右中美貿易戰的重要籌碼。在日前中美於吉隆坡經貿會談、「川習會」在南韓APEC峰會舉辦後，美國降低對中關稅，中方也以暫停實施10月9日公布的稀土相關出口管制措施回應。

在記者會上，中國商務部發言人何亞東還對白宮報告稱，中國將對部分稀土元素發放一般性出口許可證回應表示，中方多次強調，願與各方加強溝通合作，將不斷優化許可流程，積極適用通用許可等便利化措施，促進出口管制物項合規貿易，保障全球產業鏈供應鏈安全穩定。

