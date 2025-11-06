我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

中迎3航母時代／福建艦入列在即 習近平料出席儀式

記者陳湘瑾／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
福建艦服役進入最後倒數，圖為2024年5月8日完成首次海試，返回上海江南造船廠碼頭。（新華社資料照）
福建艦服役進入最後倒數，圖為2024年5月8日完成首次海試，返回上海江南造船廠碼頭。（新華社資料照）

中國自主設計建造的第一艘彈射型航空母艦「福建艦」，過去一年多以來多次順利進行海試，服役進入最後倒數。港媒估，從過去舉辦的航空母艦遼寧艦、山東艦入列儀式來看，中國國家主席習近平極有可能出席福建艦交接入列儀式。有消息人士稱，習近平可能先前往海南三亞參加福建艦入列儀式，再轉赴廣東出席第十五屆全運會。

港媒報導，中國自主設計建造的第一艘彈射型航空母艦「福建艦」（舷號18），過去一年多時間順利進行多次海試，海軍已公布殲15T、殲35和空警600艦載機在福建艦上成功實施彈射起飛和著艦訓練。

中國海事局網站消息，三亞海事局發布航行警告，11月4日8時至6日18時，南海部分海域進行軍事訓練，禁止駛入。有推測指出，福建艦即將舉行入列儀式。

報導指出，2012年9月，中國首艘航空母艦「遼寧艦」正式在大連交接入列，時任中國國家主席、中央軍委主席胡錦濤出席入列儀式，並登艦視察；2019年12月，中國首艘國產航空母艦「山東艦」在海南三亞某軍港交付海軍，中國國家主席、中央軍委主席習近平出席交接入列儀式。

據報導，可以預料，最高領導人也將出席「福建艦」交接入列儀式。從時間點來看，中國第15屆全運會9日在廣州開幕，按照慣例，最高領導人也極有可能參加，最高領導人先在三亞出席福建艦入列儀式，再轉赴廣東，完全有可能。

此外，台灣前海軍艦長呂禮詩4日上午在臉書貼文表示，位於海南三亞的榆林港，福建艦旁的成軍觀禮台已搭建完畢，相關人員正進行演練，並指出「看來是要在明、後天(5日-6日)成軍」。

中國國防部發言人張曉剛9月時曾暗示，「大家期盼的那一天不會太遠了」。10月13日，央視在報導中則明確指出，福建艦海試告捷，意味著服役進入倒數計時，解放軍海軍即將正式進入「三航母時代」。

習近平 遼寧艦 國防部

上一則

腦癱嬰投訴案拖15年 香港申訴署要查 醫委會態度轉變

下一則

粵車南下轉機停車場「易泊飛」11.15啟用 最快只需10分鐘

延伸閱讀

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽
愛沙尼亞外長籲北京加入歐美對普亭施壓

愛沙尼亞外長籲北京加入歐美對普亭施壓
稀土管制後人手短缺 中商務部相關部門招募人數近3年最多

稀土管制後人手短缺 中商務部相關部門招募人數近3年最多
魚叉飛彈未交貨 美準助理防長：努力確保台取得自衛能力

魚叉飛彈未交貨 美準助理防長：努力確保台取得自衛能力

熱門新聞

孫先生夫婦半夜醒來，驚見這名赤身光腳的壯漢就站在他們床頭，兩人都嚇壞了。（取材自都市現場）

凌晨驚見赤身漢站床邊 夫妻希爾頓酒店嚇懵 酒店回應更傻眼

2025-11-01 08:30
圖為3I/ATLAS（AI臆想圖)。（取材自紅星新聞）

「外星飛船」帶艦隊來襲？中國探測器傳回關鍵證據…

2025-10-27 07:30
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

2025-11-06 06:30
中國燒餅入選「全球最佳麵包」，外國人表示香迷糊了。(取材自大象新聞)

CNN全球最佳麵包 中國燒餅再入選

2025-10-31 22:04
習近平抿了一口「馬格利酒」後，竟露出皺眉、緊閉雙眼「痛苦表情」，有趣畫面被韓媒捕捉。(取材自Ｘ平台)

這款酒意外火了…韓宴飲馬格利酒 習近平痛苦表情包瘋傳

2025-11-04 01:29
陸2026年春節長達九天新高，引爆出國旅遊商機。圖為香港銅鑼灣遊客。（中新社）

中國迎「史上最長」春節 引爆出國旅遊商機

2025-11-04 08:55

超人氣

更多 >
柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...

南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...
中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣
餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它
歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽