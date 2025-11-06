中迎3航母時代／福建艦入列在即 習近平料出席儀式

福建艦服役進入最後倒數，圖為2024年5月8日完成首次海試，返回上海江南造船廠碼頭。（新華社資料照）

中國自主設計建造的第一艘彈射型航空母艦「福建艦」，過去一年多以來多次順利進行海試，服役進入最後倒數。港媒估，從過去舉辦的航空母艦遼寧艦 、山東艦入列儀式來看，中國國家主席習近平 極有可能出席福建艦交接入列儀式。有消息人士稱，習近平可能先前往海南三亞參加福建艦入列儀式，再轉赴廣東出席第十五屆全運會。

港媒報導，中國自主設計建造的第一艘彈射型航空母艦「福建艦」（舷號18），過去一年多時間順利進行多次海試，海軍已公布殲15T、殲35和空警600艦載機在福建艦上成功實施彈射起飛和著艦訓練。

中國海事局網站消息，三亞海事局發布航行警告，11月4日8時至6日18時，南海部分海域進行軍事訓練，禁止駛入。有推測指出，福建艦即將舉行入列儀式。

報導指出，2012年9月，中國首艘航空母艦「遼寧艦」正式在大連交接入列，時任中國國家主席、中央軍委主席胡錦濤出席入列儀式，並登艦視察；2019年12月，中國首艘國產航空母艦「山東艦」在海南三亞某軍港交付海軍，中國國家主席、中央軍委主席習近平出席交接入列儀式。

據報導，可以預料，最高領導人也將出席「福建艦」交接入列儀式。從時間點來看，中國第15屆全運會9日在廣州開幕，按照慣例，最高領導人也極有可能參加，最高領導人先在三亞出席福建艦入列儀式，再轉赴廣東，完全有可能。

此外，台灣前海軍艦長呂禮詩4日上午在臉書貼文表示，位於海南三亞的榆林港，福建艦旁的成軍觀禮台已搭建完畢，相關人員正進行演練，並指出「看來是要在明、後天(5日-6日)成軍」。

中國國防部 發言人張曉剛9月時曾暗示，「大家期盼的那一天不會太遠了」。10月13日，央視在報導中則明確指出，福建艦海試告捷，意味著服役進入倒數計時，解放軍海軍即將正式進入「三航母時代」。