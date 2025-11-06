路透：中國下令新建資料中心 禁用外國AI晶片

一名員工在中國貴州省一處資料中心內工作。中國下令新設資料中心禁用外國AI晶片。(新華社)

路透5日引述兩名知情人士透露，中國官方數周前發布指導意見，要求所有由國家資金新設的資料中心(另譯數據中心)，必須使用中國自製的人工智慧(AI )晶片，若設置進度低於30%且使用或採購了外國AI晶片，必須拆卸或取消採購。

根據報導，消息人士提到，中國監管機構近幾周來已執行上述指導意見，至於設置進度高於30%的國家資金新設資料中心，則將視具體情況而定。

目前尚不清楚上述指導意見是全中國適用，還是僅適用於某些省區，這些消息人士也未透露是哪些監管機構，發布了這項具命令性質的指導意見。

其中一名消息人士說，由於這項指令，一些資料中心的新計畫在開工前被暫停，其中包括位在中國西北部某省區一個資料中心擬使用美國晶片大廠Nvidia(輝達 ，另譯英偉達)的AI晶片，這座資料中心雖隸屬民營企業，但獲得國家資金支持。

報導指出，在美中貿易摩擦暫時緩和之際，中國此舉屬於消除外國技術影響、實現AI晶片自主研發目標的最強硬措施之一。

這項報導認為，Nvidia將是中國此舉最大的受害者，這將粉碎Nvidia重奪中國市占率的希望，並為包括華為在內的中國本土競爭對手，提供又一次獲取更多晶片銷售的機會。

除Nvidia外，超微(AMD)和英特爾 (Intel)也向中國的資料中心銷售AI晶片。

Nvidia和AMD並未回應路透的查證，英特爾則拒絕置評。此外，中國「國家互聯網信息辦公室」及「國家發展及改革委員會」這兩個中國權力最大的監管機構，也未回應查證。

報導指出，經過查閱中國政府招標文件得知，2021年以來，中國設立的AI資料中心累計已獲得超過1000億美元的國家資金支持。