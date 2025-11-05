我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

中挺AI晶片業 電費最高減5成 提高華為對美競爭力

編譯黃淑玲、記者謝守真／綜合報導
內蒙古自治區呼和浩特市的一座資料中心。（ 新華社）
內蒙古自治區呼和浩特市的一座資料中心。（ 新華社）

中國正在擴大提供一些大型資料中心的電費補貼，電費減免最高達五成，為中國加強扶植國產晶片產業、與美國競爭的最新行動。

英國金融時報（FT）報導，中國地方政府已加碼給予字節跳動、阿里巴巴與騰訊等科技巨人的獎勵措施，因為這幾家公司向監管機關反映，在遭北京當局禁止採購Nvidia輝達(另稱英偉達)人工智慧（AI）晶片後，使用華為或寒武紀晶片，面臨用電成本上升的壓力，因為中國國產晶片的能源效率普遍低於輝達產品。

專家估算，目前中國國產AI晶片生成相同數量符元（token）的耗電量，比輝達H20高出約30%-50%。例如華為為了克服主力晶片「昇騰910C」單一晶片運算效能上的不足，採取多晶片集群組合的方式，提高了執行時所需的電力。

甘肅、貴州和內蒙古等資料中心密集的省份，已相繼推出措施，競相提供能源補貼與現金激勵，對採用中國國產晶片的大型資料中心提供最高達50%的電費補貼。使用輝達等外國晶片供應商產品的資料中心，則不具補貼資格。

知情人士透露，部分補貼金額足以覆蓋資料中心約一年的運營成本。這些省份的工業用電價格比東部沿海發達地區便宜約三成，疊加新補貼後，電價將進一步降至每度約人民幣0.4元(約0.05美元)。相較下，根據美國能源資訊署8月發布的數據，美國工業用電平均價格約為每度9.1美分。

中國擁有較集中的電網，電價本來就比美國便宜。雖然國產晶片較耗電，近期仍不會有電力短缺問題。由於美國電網系統分散，各州電價差異顯著。為了降低能源成本，Meta與馬斯克旗下的xAI等美國科技公司正在資料中心附近建設自有發電設施。

金融時報認為，北京此舉進一步顯示，官方正鼓勵自家科技公司擺脫對輝達的依賴，並促進國產半導體產業發展，盼能在AI競賽中與美國展開競爭。

華爾街日報提到，多名前任與現任美國政府官員透露，在日前「川習會」於南韓釜山舉行前，美國總統川普曾希望就輝達執行長黃仁勳申請對中國出口新一代AI晶片許可證一事進行緊急磋商，但該請求遭幕僚反對，最終未列入10月30日會議議程。川普11月2日在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目上表示，美國不會讓中國獲得輝達最先進的AI晶片。

報導指出，字節跳動、阿里巴巴和騰訊未回應置評請求。貴州、甘肅、內蒙古地方政府及中國國家發改委也未回應。

輝達 AI 電費

上一則

山東10歲男孩撞傷就醫 竟開刀14小時切除6器官 母白了頭

下一則

Shein涉售兒童色情娃娃遭調查 法警告：再上架就禁止營運

延伸閱讀

最高法院5日審理關稅訴訟 川普：國家的生死抉擇

最高法院5日審理關稅訴訟 川普：國家的生死抉擇
簡直瘋了？「大賣空」貝瑞做空Palantir 再押Nvidia會下跌

簡直瘋了？「大賣空」貝瑞做空Palantir 再押Nvidia會下跌
AMD財報／上季營收大增36%本季財測也超標 但未驚艷投資人盤後跌3%

AMD財報／上季營收大增36%本季財測也超標 但未驚艷投資人盤後跌3%
輝達押注南韓26萬顆晶片 韓AI官員揭黃仁勳說法 真正原因曝光

輝達押注南韓26萬顆晶片 韓AI官員揭黃仁勳說法 真正原因曝光

熱門新聞

孫先生夫婦半夜醒來，驚見這名赤身光腳的壯漢就站在他們床頭，兩人都嚇壞了。（取材自都市現場）

凌晨驚見赤身漢站床邊 夫妻希爾頓酒店嚇懵 酒店回應更傻眼

2025-11-01 08:30
圖為3I/ATLAS（AI臆想圖)。（取材自紅星新聞）

「外星飛船」帶艦隊來襲？中國探測器傳回關鍵證據…

2025-10-27 07:30
中國隱形塗層重大突破，可以使用無塵布擦拭。（取材自微信）

殲-20可用紙巾擦？ 港媒：中國隱形塗層大突破

2025-10-28 20:59
中國燒餅入選「全球最佳麵包」，外國人表示香迷糊了。(取材自大象新聞)

CNN全球最佳麵包 中國燒餅再入選

2025-10-31 22:04
習近平抿了一口「馬格利酒」後，竟露出皺眉、緊閉雙眼「痛苦表情」，有趣畫面被韓媒捕捉。(取材自Ｘ平台)

這款酒意外火了…韓宴飲馬格利酒 習近平痛苦表情包瘋傳

2025-11-04 01:29
廣東隊組合全紅嬋/王偉瑩2日在女子團體賽雙人10米跳台項目比賽中。(新華社)

全紅嬋再奪金牌 時隔5個月傷癒復出再現「水花消失術」

2025-11-02 21:25

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉