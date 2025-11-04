我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

不送最高階華為？習近平贈李在明舊型號小米手機 韓媒分析兩大原因

記者雷光涵／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國國家主席習近平（左一）本月1日與南韓總統李在明（左二）會談時，被問及贈送的小米手機通訊是否安全，習稱「看看有沒有後門」，互開玩笑。（路透）
中國國家主席習近平（左一）本月1日與南韓總統李在明（左二）會談時，被問及贈送的小米手機通訊是否安全，習稱「看看有沒有後門」，互開玩笑。（路透）

中國國家主席習近平本月1日與南韓總統李在明會談時，被問及贈送的小米手機通訊是否安全，習稱「看看有沒有後門」，互開玩笑。韓國媒體分析，習近平選擇送小米去年上市的舊機型，別有用意。

習近平贈送2支小米15Ultra手機給李在明夫婦，非中國最大通訊與科技企業華為的產品，韓媒分析，按國家元首間互贈高階禮品的慣例，本應挑選比小米更高階的華為手機，但他刻意避開。

由於華為是美國主要制裁對象，在韓國形象不佳，小米未受制裁，對韓國而言也更易接受。習近平可能考量到南韓在美中霸權與科技競爭之間的微妙處境，因此選擇了小米產品。

隨行的中方官員說明，這是小米去年推出的新款手機，螢幕由韓國LG生產。報導說，習近平贈送的非最新款小米17，而是小米15Ultra，因為這個型號的螢幕用的是LG面板，被認為有更深的象徵。

2023年4月12日習近平曾前往廣州市視察LG顯示器工廠，習近平在中國國內視察外資企業極為罕見，當時中韓關係正處低潮，這次視察被解讀為中方希望強化與韓國經濟合作的訊號，因而備受關注。

然而，一周後，當時將訪美的南韓總統尹錫悅表示「絕不容許以武力改變台海現狀」，導致兩國關係急轉直下。隨著雙方強硬應對，習近平視察LG顯示器工廠一事很快被輿論淡忘。

部分觀察認為，習近平此次贈送搭載LG零件的舊款手機，意在喚起當時的記憶，釋放出中方願與韓方重建關係、加強經濟合作的訊息。

然而據LG與三星相關人士透露，這款小米手機實際用的不是LG，而是三星的零組件，與中方說明不符。

小米 習近平 華為

上一則

湖北「最孤獨動物園」 85歲園長1人管理 網友「雲門票」支持

下一則

一張照片失了老公自信 劉強東上網「索賠」 引爆另類商機

延伸閱讀

陪同參與川習會 美駐中大使龐德偉：雙方都說些強硬的話

陪同參與川習會 美駐中大使龐德偉：雙方都說些強硬的話
韓宴飲馬格利酒 習近平皺眉閉眼一臉苦

韓宴飲馬格利酒 習近平皺眉閉眼一臉苦
學者：美對台先進半導體高度依賴 川普很難交易台灣

學者：美對台先進半導體高度依賴 川普很難交易台灣
雙邊關係回暖新跡象 中國宣布恢復赴加拿大旅遊團

雙邊關係回暖新跡象 中國宣布恢復赴加拿大旅遊團

熱門新聞

孫先生夫婦半夜醒來，驚見這名赤身光腳的壯漢就站在他們床頭，兩人都嚇壞了。（取材自都市現場）

凌晨驚見赤身漢站床邊 夫妻希爾頓酒店嚇懵 酒店回應更傻眼

2025-11-01 08:30
圖為3I/ATLAS（AI臆想圖)。（取材自紅星新聞）

「外星飛船」帶艦隊來襲？中國探測器傳回關鍵證據…

2025-10-27 07:30
中國隱形塗層重大突破，可以使用無塵布擦拭。（取材自微信）

殲-20可用紙巾擦？ 港媒：中國隱形塗層大突破

2025-10-28 20:59
中國燒餅入選「全球最佳麵包」，外國人表示香迷糊了。(取材自大象新聞)

CNN全球最佳麵包 中國燒餅再入選

2025-10-31 22:04
習近平抿了一口「馬格利酒」後，竟露出皺眉、緊閉雙眼「痛苦表情」，有趣畫面被韓媒捕捉。(取材自Ｘ平台)

這款酒意外火了…韓宴飲馬格利酒 習近平痛苦表情包瘋傳

2025-11-04 01:29
廣東隊組合全紅嬋/王偉瑩2日在女子團體賽雙人10米跳台項目比賽中。(新華社)

全紅嬋再奪金牌 時隔5個月傷癒復出再現「水花消失術」

2025-11-02 21:25

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉