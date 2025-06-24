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中駐伊朗大使使館：逾3600公民已平安撤離中東

記者賴錦宏／綜合報導
中國駐伊朗大使館人員指出，絕大部分在伊朗的中國公民已平安撤出，其他還在伊朗的少量中國公民也已避開高風險地區。(新華社)
中國駐伊朗大使館人員指出，絕大部分在伊朗的中國公民已平安撤出，其他還在伊朗的少量中國公民也已避開高風險地區。(新華社)

中國外交部發言人郭嘉昆23日表示，3125名中國公民已從伊朗安全撤離，他們之中有10個月大的嬰兒，有古稀之年的老人，包括香港和台灣居民。中國駐以色列使館已協助組織500餘名中國公民安全離開以色列，並協助一些英國、印度、波蘭公民安全轉移，中方並衷心感謝各國的協助。

新華社引述中國駐伊朗大使館公參傅莉華說，使館依託和指導在伊朗的華僑華人聯合會，組織人員撤離高危地區，陸續安排車輛將伊朗首都德黑蘭及周邊地區的中國公民，從陸路口岸撤離。中國駐伊朗大使叢培武等人，一直密集協調伊朗相關部門提供安全保障和通關便利。

傅莉華說，使館工作人員晝夜接聽領保求助電話，摸排人員底數，同中國公民保持聯繫，提供撤離路線指導，並派員赴伊朗與土庫曼斯坦邊境的巴吉蘭口岸協助通關。

傅莉華提到，隨著局勢迅速惡化，在伊朗的中國公民撤離的意願愈來愈強烈，使館迅速組織四批次共17輛巴士接中國公民自陸路口岸撤離，並在出境人員集中的伊朗與亞塞拜然邊境的阿斯塔拉口岸設工作組進行協調。中國駐伊朗大使叢培武等人密集協調伊朗相關部門提供安全保障和通關便利。

傅莉華補充，在各方通力合作下，截至21日，絕大部分在伊朗的中國公民已平安撤出，其他還在伊朗的少量中國公民也已避開高風險地區。

目前仍有一些中國公民堅持選擇留在當地，外交部發言人郭嘉昆表示，外交部提醒他們務必注意安全。中國駐伊朗使領館、駐以色列使館外交官仍在堅守崗位，將繼續盡最大努力向在當地中國公民提供協助。

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