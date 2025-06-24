李強在北京晤新加坡總理黃循財 兩人皆挺多邊貿易

李強(右)23日在北京人民大會堂歡迎來訪的新加坡總理黃循財。(新華社)

中國國務院 總理李強 23日在北京與到訪的新加坡 總理黃循財舉行會談，強調要堅持開放的區域主義和真正的多邊主義，並指願與東協國家推動如期簽署並實施自貿區3.0版升級議定書，加快區域經濟一體化。黃循財說，新加坡致力於與中國夥伴加強互動和交流，推動建立更密切的雙邊關係。

黃循財於22日至26日訪問中國，這是他5月組成新內閣後首次訪中。他還將與中國國家主席習近平會晤、與全國人大委員長趙樂際進行會談，並出席夏季達沃斯論壇。

央視報導，李強23日下午在人民大會堂為黃循財舉行歡迎儀式，兩人隨後舉行會談。李強表示，中國、新加坡是友好近鄰和重要夥伴，中方願同星方保持高層密切交往，加強戰略溝通，落實好共建一帶一路合作規畫，擴大貿易投資規模。他強調，中星要堅持開放的區域主義和真正的多邊主義，積極推進貿易投資自由化便利化，維護全球產供鏈穩定暢通。他也提到願與東協國家一道，高品質實施區域全面經濟夥伴協定（RCEP）。

新加坡聯合早報報導，黃循財表示，星中關係在2023年提升為「全方位高質量前瞻性夥伴關係」後，為兩國合作提供了明確的戰略指引。他表示兩國互信不能視為理所當然，願與李強進一步建立聯繫和互信，由此推進雙邊關係。黃循財也呼籲兩國不只展開雙邊合作，也在區域和多邊平台上合作，維護自由貿易和多邊貿易體制。

李強提到，黃循財把中國作為連任後除東協外走訪的國家，體現了新加坡新一屆政府對中星關係的重視。當前國際形勢變亂交織，不確定、不穩定因素在增多。在此背景下，中星加強合作和交流，尤為關鍵。

據報導，會談後，李強和黃循財共同見證兩國簽署人才培養、智慧財產權等合作文件。