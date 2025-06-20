謝鋒：中國想買的美國不賣…靠大豆、牛肉怎解決逆差？

中國駐美大使謝鋒表示，中國願意進口更多美國商品。（取材自中國駐美大使館網站）

據中國駐美使館19日消息，美中貿易全國委員會在華盛頓舉行的2025年度慶典晚宴，中國駐美大使謝鋒 應邀出席並發表演講，提出對當前中美關係的看法。謝鋒表示，中國願意進口更多美國商品，但美方嚴格限制半導體等優勢產品出口，還對願意來美投資消費的中國企業、買家、遊客、學生關上大門，「我想買的你不賣，光靠大豆、牛肉怎麼解決逆差？ 」

中國駐美大使謝鋒18日出席活動時表示，當前美國對中國的關稅 仍然畸高，嚴重制約和損害中美經貿往來，應該徹底取消。他並強調，中方有誠意但講原則，中國的主權安全發展利益是不可逾越的紅線。

謝鋒進一步表示，在全球化的今天，想人為切斷資金流、技術流、人才流是不現實的，「小院高牆」圈不住牆外花開、「大院鐵幕」只會激發中國加快自立自強。「如果各國都以鄰為壑，將市場、產能、技術甚至簽證武器化，世界就會倒退到弱肉強食的黑暗叢林。」

針對中美經貿磋商機制首次會議在英國倫敦舉行，他稱，當務之急要言必信、行必果，落實、維護來之不易的對話成果，同時進一步發揮好中美經貿磋商機制作用，增進共識、減少誤解、加強合作。當前美對中國關稅仍然畸高，嚴重制約和損害中美經貿往來，應該徹底取消。

謝鋒直言，關稅戰沒有贏家，衝突對抗不應成為選擇，對話協商才是正確出路。近期，世界前兩大經濟體重新回到談判桌，兩國業界和各國都鬆了一口氣。謝鋒呼籲，同舟共濟是唯一出路，保護主義是飲鴆止渴。抽刀斷水水更流，在全球化的今天想人為切斷資金流、技術流、人才流是不現實的，你築牆設壘，它就會流向其他地方。

報導指出，謝鋒還舉經貿數字為例，今年前5個月，中美貿易額同比下降8％，但中國與東協、歐盟貿易額卻分別增長9％、3％。他表示，上世紀30年代大打貿易戰加速經濟大蕭條 的殷鑒不遠，「IMF最新預測今年全球經濟增速僅為2.8％，美經濟增長預期被下調0.9個百分點，這是你們希望看到的嗎？」