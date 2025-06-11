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發改委邀談「十五五」規畫 螞蟻科技、中版輝達在列

記者黃雅慧／綜合報導
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今年是中國「十五五」規畫謀篇布局之年。發改委改革委主任鄭柵潔10日主持召開科技型民營企業座談會，會中邀請五家民營企業負責人參加座談會。（中新社）
今年是中國「十五五」規畫謀篇布局之年。發改委改革委主任鄭柵潔10日主持召開科技型民營企業座談會，會中邀請五家民營企業負責人參加座談會。（中新社）

今年是中國「十五五」規畫謀篇布局之年。發改委改革委主任鄭柵潔10日主持召開科技型民營企業座談會，會中邀請五家民營企業負責人參加座談會。值得注意的是，中國國產GPU(圖形處理器)獨角獸摩爾線線程、螞蟻科技也在座上賓，意味未來十五五規畫將對算力、金融科技領域有進一步的擘畫。

中國發改委官網消息指出，北京市摩爾線程、浙江省螞蟻科技集團、廣東省華大基因、河南省銀金達新材料、重慶市七騰機器人等五家民營企業負責人參加座談會。

摩爾線程被視為「中版輝達」，其也被西方媒體點名或可替代輝達產品的AI晶片廠；螞蟻科技在歷經整改後，正全力衝刺AI時代下金融科技事業；華大基因主營基因檢測、質譜檢測、生物信息分析等多組大數據技術手段提供解決方案；銀金達新材料則是一家專注於綠色功能膜材料研發、生產和銷售；七騰機器人則專注於特種機器人設計、研發、生產、銷售、服務為一體的高新技術企業，服務於全球應急安全終端市場。

官網引述參與企業說法稱，未來五至十年是相關領域科技集中突破的關鍵時期，並建議國家在編制「十五五」規畫時，更加突出科技創新和產業創新相結合、技術研發和場景應用相結合、市場拓展和民生改善相結合，強化科技創新領域的資金、人才、能源、數據等要素支撐。

鄭柵潔表示，中央高度重視「十五五」規畫編制工作，要求集思廣益、凝聚共識，以多種方式聽取人民群眾和社會各界的意見建議。並稱與會企業提出的思考與建議對編制「十五五」規畫具有很強的借鑒意義。

輝達 AI 河南

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