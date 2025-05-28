中美貿易新戰場… 澳達爾文港租約 美私募基金擬競購

港口問題已成為中美貿易戰的新戰場之一。澳洲人報近日指，美國私募基金博龍資產管理公司準備競購由中國嵐橋集團持有的澳洲戰略港口達爾文港。圖為達爾文港。（新華社）

港口問題已成為中美貿易戰 的新戰場之一。澳洲 媒體「澳洲人報」（The Australian）近日指出，美國私募基金博龍資產管理公司（Cerberus Capital Management LP）準備競購由中國嵐橋集團持有的澳洲戰略港口達爾文港（Darwin Port）。

「澳洲人報」26日報導，博龍資產管理公司計畫向嵐橋集團提出購買該港99年租約的報價，價格略高於嵐橋2015年支付的澳幣5.06億元（約3.2億美元）。一名不願具名的澳洲官員表示，嵐橋可能願意接受約澳幣10億元（約6.4億美元）的報價。

據了解，由於博龍資產創辦人是現任美國國防部副部長范博格（Steve Feinberg），令這宗交易變得政治敏感。彭博指出，嵐橋集團在澳洲的非執行董事奧康納27日透露，目前集團尚未收到政府任何層級的報價或接洽，並稱達爾文港運營照常，將繼續專注於業務增長。

川普政府今年初重返白宮後，不但發起針對中國的關稅戰，更在全球港口問題上劍指中國，先是揚言要收回巴拿馬運河 ，後又聲稱要向中國船舶徵收港口費。作為美國盟友，據報澳洲政府受到的壓力越來越大。

近年致力改善對華關係的澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在上月大選時，曾表態要收回中國企業在達爾文港的經營權，又說如果找不到合適買家，政府可能將這項重要資產國有化。

報導稱，達爾文港是澳洲最北端的海事設施，每年約有2000名美國海軍陸戰隊在這裡進行為期六個月的訓練。2015年，澳洲北領地政府將該港口以99年租約出售給嵐橋集團，惟遭到時任美國總統歐巴馬批評，且在過去10年來飽受美澳輿論質疑。

另，代表達爾文市的工黨議員戈斯林（Luke Gosling）表示，2015年出售達爾文港的決定「幾乎是叛國行為」，並透露已有國際買家有意從嵐橋集團手中收購該租約。他並透露，已經與一些潛在買家進行數月討論，包括在澳洲有業務的大型國防工業公司及相關機構。澳洲政府會評估「誰能為澳洲納稅人帶來最大價值」。

新加坡「聯合早報」指出，港口問題已成為中美貿易戰的新戰場之一。香港富豪李嘉誠也捲入其中，正尋求將旗下遍布全球的43個港口資產（包括巴拿馬運河的兩個港口）出售給由美國投資公司貝萊德支持的財團，惟此舉招致北京強烈反對。

中國駐澳洲大使肖千25日批評艾班尼斯政府收回達爾文港經營權的意圖，並強調經營這座具有戰略意義的澳洲北部港口的中企不應受到懲罰，而是應該得到鼓勵。「在港口虧損時把它租出去，在港口盈利時將其收回，這在道義上是欠妥的。」