中美貿易新戰場… 澳達爾文港租約 美私募基金擬競購
港口問題已成為中美貿易戰的新戰場之一。澳洲媒體「澳洲人報」（The Australian）近日指出，美國私募基金博龍資產管理公司（Cerberus Capital Management LP）準備競購由中國嵐橋集團持有的澳洲戰略港口達爾文港（Darwin Port）。
「澳洲人報」26日報導，博龍資產管理公司計畫向嵐橋集團提出購買該港99年租約的報價，價格略高於嵐橋2015年支付的澳幣5.06億元（約3.2億美元）。一名不願具名的澳洲官員表示，嵐橋可能願意接受約澳幣10億元（約6.4億美元）的報價。
據了解，由於博龍資產創辦人是現任美國國防部副部長范博格（Steve Feinberg），令這宗交易變得政治敏感。彭博指出，嵐橋集團在澳洲的非執行董事奧康納27日透露，目前集團尚未收到政府任何層級的報價或接洽，並稱達爾文港運營照常，將繼續專注於業務增長。
川普政府今年初重返白宮後，不但發起針對中國的關稅戰，更在全球港口問題上劍指中國，先是揚言要收回巴拿馬運河，後又聲稱要向中國船舶徵收港口費。作為美國盟友，據報澳洲政府受到的壓力越來越大。
近年致力改善對華關係的澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在上月大選時，曾表態要收回中國企業在達爾文港的經營權，又說如果找不到合適買家，政府可能將這項重要資產國有化。
報導稱，達爾文港是澳洲最北端的海事設施，每年約有2000名美國海軍陸戰隊在這裡進行為期六個月的訓練。2015年，澳洲北領地政府將該港口以99年租約出售給嵐橋集團，惟遭到時任美國總統歐巴馬批評，且在過去10年來飽受美澳輿論質疑。
另，代表達爾文市的工黨議員戈斯林（Luke Gosling）表示，2015年出售達爾文港的決定「幾乎是叛國行為」，並透露已有國際買家有意從嵐橋集團手中收購該租約。他並透露，已經與一些潛在買家進行數月討論，包括在澳洲有業務的大型國防工業公司及相關機構。澳洲政府會評估「誰能為澳洲納稅人帶來最大價值」。
新加坡「聯合早報」指出，港口問題已成為中美貿易戰的新戰場之一。香港富豪李嘉誠也捲入其中，正尋求將旗下遍布全球的43個港口資產（包括巴拿馬運河的兩個港口）出售給由美國投資公司貝萊德支持的財團，惟此舉招致北京強烈反對。
中國駐澳洲大使肖千25日批評艾班尼斯政府收回達爾文港經營權的意圖，並強調經營這座具有戰略意義的澳洲北部港口的中企不應受到懲罰，而是應該得到鼓勵。「在港口虧損時把它租出去，在港口盈利時將其收回，這在道義上是欠妥的。」
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