中留英學生頻失聯 中使館示警惹網友驚恐 真相來了…

中國駐英國大使館提醒在英中國公民注意加強安全防範，避免失聯；圖為倫敦倫敦希斯洛機場的入境標示。(路透)

中國駐英國使館近日接到多起中國公民失蹤失聯相關求助，因此對外發布加強安全防範訊息。由於大使館 未說明「發生什麼事」，因此造成不少網民驚恐，認為英國治安惡化。大使館14日回應稱，這是正常的領事提醒，並指失蹤失聯的原因大部分是未能及時接聽家人電話，例如晚上趕論文、白天睡大覺。

中國駐英國大使館12日表示，使館近期接獲多起中國公民失蹤失聯相關求助，使領館提醒在英中國公民及親屬，實際加強安全防範，避免失聯狀況。

使館建議，在英中國公民可與家人約定溝通聯繫的特定暗號，如遇危險或緊急情況，及時透過約定的特定暗號向家人通報情況或求救。使館也建議在英中國公民親屬全面掌握聯絡方式，留學生 家長也應特別掌握在英留學生聯絡方式，以備不時之需。

大使館的消息引發中國網民關注，由於大使館只說明「中國公民失蹤失聯」，並未說明實際發生什麼事，造成不少網民一頭霧水，紛紛在網上詢問「發生啥了」。不少網民也質疑英國治安惡化，「多起失蹤失聯這麼離譜」、「誰下的黑手」、「都要約定暗號了嗎」。

對此，大使館發言人稱，目前在英留學生人數約20萬，近來使館接到電信詐騙和留學生短暫失聯等相關求助電話有所增多。原因大部分是因時差未能及時接聽家人電話，晚上趕論文，白天睡大覺未能及時回覆家人電話，還有外出旅行不願告知家人或與家人矛盾拒絕聯繫等。不過他同時指出，電信詐騙失聯的情況也較為常見，引起家人及朋友報警增多，向使領館求助表示失蹤失聯。