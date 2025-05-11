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習近平宣示與普亭並肩對抗「強權」 8字形容中俄關係

中國新聞組／北京11日電
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中國國家主席習近平8日在俄羅斯以「風雨同渡、關山共越」八字形容中俄關係。人民日報昨解讀，這既是對過去中俄友好的總結，也是對未來深化兩國關係的期望；雙方保持戰略定力，堅持戰略協作，就任何力量也阻擋不了世界多極化和經濟全球化的時代潮流。中國外交部長王毅也指出，習近平此次訪俄，宣示只要中俄兩個大國肩並肩站在一起，強權政治就得逞不了。

習近平應俄羅斯總統普亭邀請於5月7日至10日對俄羅斯進行國事訪問，並出席紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典。

據人民日報報導，當地時間5月8日，習近平在同俄羅斯總統普亭共同會見記者時指出，「面對變亂交織的國際形勢，中俄兩國要堅定秉持永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏精神，風雨同渡、關山共越，全面提升中俄關係的高度、維度、韌度，為世界和平和安全注入更多穩定性，為全球發展繁榮提供更強推動力」。

報導指出，「風雨同渡、關山共越」，既是對過去中俄友好合作的總結，也是對未來中俄關係深化的期望。習近平並強調，「雙方要共同抵制任何干擾破壞中俄友誼和互信的圖謀，不為一時一事所惑，不為風高浪急所擾，以中俄戰略協作的確定性和堅韌性共同推動世界多極化進程，共同推動構建人類命運共同體」。

來源：人民日報

面對國際上的單邊主義逆流和強權霸凌行徑，習近平表示，「只要中俄保持戰略定力，堅持戰略協作，就任何力量也阻擋不了兩國實現各自發展振興，阻擋不了中俄世代友好的民心所向，阻擋不了世界多極化和經濟全球化的時代潮流」。習近平也藉這八個字，為進一步深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係擘畫了藍圖。

另據新華社報導，習近平昨晚已回到北京。此行結束之際，中共中央政治局委員、外交部長王毅總結表示，這是習近平擔任國家主席以來第11次到訪俄羅斯，也是時隔10年再次出席紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利慶典。在百年變局加速演進、國際局勢變亂交織背景下，習近平出席近20場雙多邊活動，共商中俄各領域戰略合作大計，發出了中俄關係堅如磐石、二戰勝利成果不容挑戰、世界要公道不要霸道的時代強音。

王毅表示，變化是國際格局的常態，不變的是中俄之間的相互信任、相互支持。只要中俄兩個大國肩並肩站在一起、背靠背緊密協作，國際秩序就亂不了，世界公理就倒不了，強權政治就得逞不了。而元首引領是中俄關係行穩致遠的根本保障。此訪也再次體現出中俄關係的高水平。試圖在中俄之間打楔子只能是一場空想。

習近平 俄羅斯 王毅

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