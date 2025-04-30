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關係急轉？ 中輸入建築機械 歐加徵最高66.7%關稅

記者謝守真／綜合報導
歐盟委員會宣布，已對中國進口的高空作業升降機械設備徵收最高達66.7%的關稅。（路透）
歐盟委員會宣布，已對中國進口的高空作業升降機械設備徵收最高達66.7%的關稅。（路透）

歐盟委員會於當地時間4月28日在網站上宣布，已對中國進口的高空作業升降機械設備（Mobile Access Equipment，MAE）徵收最高達66.7%的關稅。外媒指出，歐盟委員會調查發現，中國製造商受益於不公平補貼，並以人為壓低的價格在歐盟市場銷售。

路透報導，歐盟委員會在新聞稿表示，此次針對中國移動升降設備的額外關稅將在20.6%至66.7%之間不等，旨在保護歐盟本地製造商在年產值逾10億歐元的市場中維持競爭力，以及恢復公平競爭環境。

同時，歐盟委員會的反補貼調查發現，中國方面提供的不公平補貼，包括中國移動升降設備製造商通過優惠融資、政府補助，以及以低於市場價格獲得原材料的方式，獲得不公平優勢。這些使歐盟產業在與中國進口產品的競爭中處於劣勢，儘管MAE需求強勁增長，歐盟業者仍遭遇顯著的市占率流失。

另，歐盟委員會指出，從2020年到2022年10月，中企在歐盟市場的占有率已從29%上升至41%，產品價格普遍低於歐盟本地競爭對手約兩成。

MAE主要用於將工人升至高空進行作業，廣泛應用於建築業，同時也用於安裝天線及其他電信設備。

此外，路透稱，歐盟委員會此次公告的新關稅將適用於包括湖南星邦智能裝備股份有限公司、中聯重科智能高空作業機械公司，以及浙江鼎力機械股份有限公司等中企。而在歐盟本地製造商方面，法國企業豪洛特（Haulotte）和瑪尼託（Manitou）是主要代表。

據了解，此項措施是歐盟近期對中國產品採取的一系列反傾銷及反補貼行動的一部分，包括去年10月針對中國電動車的大規模調查。目前，歐盟已對近80種中國產品施加反傾銷或反補貼關稅，涉及領域從卡車輪胎到熨衣板等。

歐盟 關稅 電動車

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