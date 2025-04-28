中免稅小額包裹每秒145件湧歐 法批「異常」將出招遏止

歐盟 委員會數據顯示，2024年共有46億件低於150歐元（約美170元）的小額包裹進入歐盟，其中逾91%來自中國，等同於每秒有超過145個包裹出口到歐洲。這些免稅包裹大多來自SHEIN、Temu等中國電商 巨頭。法國財政部 長隆巴德（Eric Lombard）認為這是「生態異常」，稱4月29日將公布措施，遏止該現象。

法國BFM TV報導，隆巴德表示：「每晚有600架大型飛機從中國飛往歐洲市場。」他譴責中國與西方的競爭：「有些產品不符合歐洲標準，生產這些產品的人的工作條件與我們的價值觀不符。」

隆巴德指出，「這是一種生態異常，這些貨物直接與我們的企業和貿易商競爭」。他又稱這些進口包裹在去年達到4億件，今年則上升至一倍，接近8億件。

隆巴德表示，他將於4月29日公布措施，以應對這些小額包裹的「入侵」。

當被問及是否考慮單方面取消150歐元以下包裹關稅豁免的可能性時，法國財政部25日回覆說，「正在進行研擬」，以分析措施的司法可行性，「但這不是我們最初的意圖」。

法國財政部表示，目的在於「聚焦平台監管問題」，因美中貿易戰將「重組貿易流」，「帶來中國物流轉向歐洲境內的風險，包括法國。」

歐洲各界都擔心中國低價商品透過包裹郵寄進一步湧入歐洲市場。法國商家聯盟執行長佩提歐（Yohann Petiot）告訴法媒，中國需要出口以維持成長節奏，「若無法銷往美國，就會對歐洲市場施壓，犧牲法國企業。」

歐盟委員會日前已宣布，計畫針對進入歐盟的主要電商平台銷售的包裹徵收「處理費」，用以資助強化對非法產品的海關監管。