我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美足名人堂球星夏普被控暴力性侵 遭求償5000萬

「老窮人教新窮人」網路瘋省錢教學：餐費省5元就是勝利

中免稅小額包裹每秒145件湧歐 法批「異常」將出招遏止

中國新聞組／北京28日電

歐盟委員會數據顯示，2024年共有46億件低於150歐元（約美170元）的小額包裹進入歐盟，其中逾91%來自中國，等同於每秒有超過145個包裹出口到歐洲。這些免稅包裹大多來自SHEIN、Temu等中國電商巨頭。法國財政部長隆巴德（Eric Lombard）認為這是「生態異常」，稱4月29日將公布措施，遏止該現象。

法國BFM TV報導，隆巴德表示：「每晚有600架大型飛機從中國飛往歐洲市場。」他譴責中國與西方的競爭：「有些產品不符合歐洲標準，生產這些產品的人的工作條件與我們的價值觀不符。」

隆巴德指出，「這是一種生態異常，這些貨物直接與我們的企業和貿易商競爭」。他又稱這些進口包裹在去年達到4億件，今年則上升至一倍，接近8億件。

隆巴德表示，他將於4月29日公布措施，以應對這些小額包裹的「入侵」。

當被問及是否考慮單方面取消150歐元以下包裹關稅豁免的可能性時，法國財政部25日回覆說，「正在進行研擬」，以分析措施的司法可行性，「但這不是我們最初的意圖」。

法國財政部表示，目的在於「聚焦平台監管問題」，因美中貿易戰將「重組貿易流」，「帶來中國物流轉向歐洲境內的風險，包括法國。」

歐洲各界都擔心中國低價商品透過包裹郵寄進一步湧入歐洲市場。法國商家聯盟執行長佩提歐（Yohann Petiot）告訴法媒，中國需要出口以維持成長節奏，「若無法銷往美國，就會對歐洲市場施壓，犧牲法國企業。」

歐盟委員會日前已宣布，計畫針對進入歐盟的主要電商平台銷售的包裹徵收「處理費」，用以資助強化對非法產品的海關監管。

歐盟 財政部 電商

上一則

南海衝突再起…中海警登鐵線礁 攔查六菲律賓人

下一則

寧願美買家承擔關稅…環時：美商擬恢復供貨 白宮須深思

延伸閱讀

王文濤晤德汽車工會主席 盼解決歐盟對中國電動車反補貼

王文濤晤德汽車工會主席 盼解決歐盟對中國電動車反補貼
法國總統馬克宏：烏克蘭準備好無條件停火

法國總統馬克宏：烏克蘭準備好無條件停火
法國校園持刀攻擊案釀1死3傷 警稱無涉恐攻

法國校園持刀攻擊案釀1死3傷 警稱無涉恐攻
川普大砍研究費 美國首批「科研難民」將抵法國大學

川普大砍研究費 美國首批「科研難民」將抵法國大學

熱門新聞

前新加坡總理李顯龍（左）與夫人何晶。新華社

李顯龍夫人轉貼文：習近平執政12年 表現像黑幫老大

2025-04-21 13:36
足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
一架原計畫交付廈門航空的波音737 MAX飛機，被「退貨」後20日降落在西雅圖。（路透）

被「退貨」的波音機回到西雅圖 中「以牙還牙」開幹了

2025-04-21 02:30
中國太陽能面板製造商天合光能位於越南的設施。（路透）

越南、柬埔寨出手了 嚴打中國商品「洗產地」輸往美國

2025-04-22 10:40
謝先生在離世前收拾了幾個大行李箱，其中最大的黑色行李箱留給岳母，裡面都是妻子的衣服、梳子、照片等遺物。（取材自南方都市報）

深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信

2025-04-26 07:30
多個電商平台將全面取消「僅退款」服務。（取材自紅星新聞／視覺中國圖）

結束內卷 拼多多、淘寶等電商將全面取消「僅退款」

2025-04-22 21:44

超人氣

更多 >
美駐華使館：赴美生子全面拒簽 濫用制度恐被吊銷簽證

美駐華使館：赴美生子全面拒簽 濫用制度恐被吊銷簽證
最熟悉的味道竟能抗衰老、救記憶 醫：每天都應吸一口

最熟悉的味道竟能抗衰老、救記憶 醫：每天都應吸一口
身體有恙？拜登在方濟各葬禮上 需妻子與神父攙扶行走

身體有恙？拜登在方濟各葬禮上 需妻子與神父攙扶行走
再談關稅 川普重申：許多美國人甚至有望免繳所得稅

再談關稅 川普重申：許多美國人甚至有望免繳所得稅
南加這一華人城市又現隱藏攝像頭 肉眼難發現

南加這一華人城市又現隱藏攝像頭 肉眼難發現