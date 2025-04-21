運20亮相中埃空軍聯合訓練 不排除為埃及戰機空中加油

微信公眾號「人民空軍」20日發布消息指出，開羅時間19日上午，中埃「文明之鷹-2025」空軍聯合訓練在埃及空軍某基地迎來首個訓練日，並透露解放軍「運油20」、「殲10C」、「殲10S」和某型預警機等機型皆參與訓練。（取材自觀察者網）

解放軍 空軍政治工作部宣傳文化中心微信公眾號「人民空軍」20日發布消息指出，開羅時間19日上午，中埃「文明之鷹-2025」空軍聯合訓練在埃及 空軍某基地迎來首個訓練日，並透露解放軍「運油20」、「殲10C」、「殲10S」和某型預警機等機型皆參與訓練。有軍事專家稱，這顯示出解放軍非常重視體系作戰，不排除在訓練中將進行「運油20」為埃戰機實施空中加油的訓練內容。

據央視軍事微博消息，當地時間19日上午，中埃「文明之鷹-2025」空軍聯合訓練首個訓練日，解放軍派出殲擊機、預警機、加油機和直升機等力量參訓。為確保參演裝備與人員高效投送，中方採取取「空轉+空運」混合編組模式，經過多個國家，航程近6000公里，於15日完成全員全裝進駐。

「人民空軍」透露，此次中埃聯訓是中埃兩國空軍首次進行聯合訓練，旨在提高雙方參訓部隊技戰術水準，並對推動兩軍務實合作、增進兩軍友誼互信具有重要意義。

另，觀察者網提到，根據埃及國防部 消息，埃及空軍在埃及腹地「瓦迪阿布里什」空軍基地舉行的「文明之鷹-2025」聯合演訓即將拉開序幕。埃及國防部公布解放軍「殲10C」和駐紮在該基地的104戰術戰鬥機聯隊的「米格29M/M2」戰機的合照照片。值得一提的是，盡管埃及軍隊西方軍機眾多，但104戰術戰鬥機聯隊的「米格29」戰機是埃及空軍少有的，具備超視距空戰能力（BVR）的戰機。

環球時報指出，在首個訓練日中，解放軍空軍「殲10S」、「殲10C」戰機與埃及空軍「米格29」戰機進行訓練。此外，「運20」、某型預警機也都亮相。軍事專家張學峰認為，「這充分說明空軍體系作戰的概念已經深入人心，無論是參加多軍種大規模演練，還是規模較小的中外聯合訓練，除了戰鬥機，中國空軍還會派出預警機、加油機等多機型參加，這表明空軍非常重視體系作戰。」

張學峰針對「運20」在首日亮相表示，各國目前的軟管式加油裝備相互兼容，理論上，雙方可展開「運20」為埃空軍「米格29」實施空中加油的訓練科目。