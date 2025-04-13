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中國自駕出租車將駛進中東市場 瞄準3大機會

記者陳湘瑾／綜合報導
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中國自駕出租車「蘿蔔快跑」將揮軍中東市場。（路透資料照片）
中國自駕出租車「蘿蔔快跑」將揮軍中東市場。（路透資料照片）

中國多家自動駕駛出租車公司近日宣布前往中東市場的新動作，除了部分中東國家為了發展數位經濟，提供相關政策支持，有分析認為，面對美國高額關稅的衝擊，出海中東是拓展市場、獲取資金和提升品牌競爭力的好機會。

百度旗下蘿蔔快跑3月宣布，與杜拜道路交通局（RTA）簽署戰略合作協議，在杜拜市區進行無人駕駛規模化測試和服務，計畫部署超過千台全無人駕駛汽車，並與阿拉伯聯合大公國自駕科技公司Autogo達成戰略合作，將為該國首都阿布扎比提供無人駕駛出租車服務。

文遠知行近日宣布，與美國叫車平台Uber、RTA達成戰略合作，在杜拜推出自駕出租車服務。馭勢科技則在去年9月宣布，在卡達科技園設立人工智慧駕駛汽車研發中心，今年3月，該公司與卡達航空服務公司和卡達機場管理等單位達成戰略合作，在哈馬德國際機場空側營運區域正式開啟機場無人駕駛解決方案試營運。

界面新聞指出，保持開放政策的阿拉伯聯合大公國是這些企業共同的第一目的地。此前，該國已將自動駕駛納入「2030國家人工智慧戰略」，希望無人駕駛在未來能承擔25%的交通移動。2023年，阿布達比成立智慧駕駛汽車產業集群，小馬智行、文遠知行、哪吒汽車等中國企業均作為簽約合作方，獲准在阿布達比亞斯島開展自動駕駛道路測試。

創業邦報導，服務中國泛網路企業出海的「白鯨出海」創始人魏方丹表示，中國智駕企業出海中東市場，往往先將業務落地阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯，因為這些地方人口多、財力雄厚且國際化程度高；而在政策支持力度上，不少中東國家經歷經濟轉型，大力發展數位經濟，推出一系列支持政策鼓勵科技創新與相關產業發展。

面對美國政府近日對中國課徵高額關稅，宏景智駕的一位業務提到，繞過美國設置的關稅貿易壁壘，也是這些中國企業前往中東市場的重要原因。他表示，出海中東意味可在當地生產和銷售產品，這能降低智駕企業成本，同時也是拓展市場、獲取資金和提升品牌競爭力的好機會。

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