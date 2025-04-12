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美中關稅熱戰 紐時：川普有一大壓力 而習近平沒有

美中關稅戰禍及波音 吉祥航空暫緩接收787夢想客機

記者黃國樑/即時報導
吉祥航空因關稅戰推遲波音787-9夢想客機的接收。圖為波音被中國凍結4年後，在2023年12月22日在上海浦東機場首次交付給吉祥航空第7架波音787-9客機。 (取材自微博)
吉祥航空因關稅戰推遲波音787-9夢想客機的接收。圖為波音被中國凍結4年後，在2023年12月22日在上海浦東機場首次交付給吉祥航空第7架波音787-9客機。 (取材自微博)

美中關稅戰對美國的傷害已經出現，彭博社引述知情人士透露，中國吉祥航空原計劃在約三周後接收的一架價值1.2億美元的波音787-9夢想客機，但美國總統川普對中國加徵高額關稅導致貿易戰升級後，吉祥航空決定推遲接收。

吉祥航空是因中美貿易爭端升級而暫停貨物交易的中美企業之一，此前特斯拉已停止在中國接收Model S和Model X車型的訂單，這兩款車型均從美國進口。

《紐約時報》11日報導，在中國提高對美關稅後，特斯拉已經在中國市場停止供應兩款從美國進口的車型Model X和Model S。特斯拉中國官網顯示，目前Model X和Model S兩款車型已沒有新車的「訂購」選項，相應車型頁面中僅顯示有「了解」按鈕，而中國工廠生產的Model 3和Model Y則沒有出現異常。

彭博報導稱，波音曾警告稱，愈演愈烈的中美貿易爭端，可能會再次衝擊好不容易從冠病疫情幹擾逐漸正常化的供應鏈。

交付延屬對於買賣雙方都受損，客機交付延期也可能影響吉祥航空的國際擴張計畫。報導稱，該公司原定從今年夏季起增加飛往布魯塞爾、雅典等歐洲城市的航班，而這些新航線啟航則要仰賴波音遠程客機的交付。

特斯拉 波音 關稅

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