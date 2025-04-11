關稅戰衝擊／漲價或退出？ 亞馬遜中國店家陷兩難

關稅飆升下，亞馬遜的中國電商面臨抉擇。（路透資料照片）

美國總統川普祭出調高關稅 的空前措施後，在電商 平台亞馬遜 （Amazon）銷售商品的部分中國賣家正計畫調漲美國售價，還有人打算退出美國市場。此外，儘管美國高關稅迫使一些外國企業從中國出走，仍有一些外企選擇留下，因為對他們來說，對等關稅反而使中國成為了一個更具吸引力的生產和採購地，而且在川普不穩定的動盪中，宜暫以不變應萬變。

美國對中國加徵關稅累計已高達145％，中美雙方的高風險對抗持續加劇，也讓亞馬遜的中國電商面臨抉擇。路透引述深圳跨境電子商務協會會長王馨表示：「這不單是稅賦問題，而是整個成本結構被完全壓垮了」，「在美國市場，幾乎沒人能生存下去」。

她指出，這些關稅還可能導致通關延遲和物流成本攀升，「對我們做跨境電商的人來說，這真是前所未有的打擊」。深圳跨境電商務協會代表超過3000個亞馬遜賣家。

王馨和路透訪問的另外5位深圳亞馬遜賣家都表示，有些賣家考慮調高美國價格，其他人則考慮轉向其他市場。受訪的5位賣家中有3位指出，他們打算提高出口到美國市場的產品價格，另外2人則計畫完全退出美國。其中1名受訪者稱：「對我們或其他人來說，不能再依賴美國市場，這一點非常明確…我們必須減少投資，將資源轉向歐洲、加拿大、墨西哥和其他市場」。

據電商服務供應商SmartScout，亞馬遜平台約有一半賣家來自中國，光深圳就有超過10萬個亞馬遜賣家註冊，年營收金額達353億美元。

而據紐約時報報導，儘管面臨關稅風暴，仍有許多企業選擇留在中國，因為對這些公司來說，對等關稅產生了意想不到的效果，使中國成為了一個更具吸引力的生產和採購地。這消除了一些公司將生產或採購業務分散到越南、印度或其他亞洲國家的動力。

此外，上周關稅政策宣布後引發的混亂局面使得許多公司對在供應鏈上進行大幅調整更加謹慎，擔心會帶來更多動盪。面對不斷的變化和不確定性，公司選擇維持現狀：繼續保持與中國供應商或製造合作夥伴的長期合作關係。

總部位於丹佛的竹纖維床上用品製造商MOSO Pillow的創始人特拉維斯·盧瑟就說，「目前大家的策略是留在中國並保障中國業務的開展」。盧瑟本周參加了一個美國企業家會議，和其他參會企業主一樣，他沒有花時間尋找新的合作夥伴，反而正與中國商業夥伴合作尋找降低成本或開發新產品途徑。成本優勢是原因之一，另一個是「他們擁有非常精良的製造和工程工藝」。

一家國際代工廠高管表示，鑑於美國的決策看來似是隨意做出，不可能以此為依據做出任何將業務從中國轉移出去的長期決策。