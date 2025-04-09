觀察站／三零、綠色轉型、稀土戰略…關稅大戰 策論漫天

中南海因何要率先反制川普 政府的「對等關稅 」，是個還得深究的話題；「反制11箭」射出後，如何應對將來的戰局和變局，在北京已經是策論漫天了，其中有落於俗套的，又有鮮活別緻的，採摘幾個來細賞，看看能否閃過兵荒馬亂。

北京當局要應對今次關稅之戰，大格局仍是「對外開放，對內搞活」，目前已現策論，也是圍繞這兩方面去想事。

首先看一則策論，講如何對外，可以歸納為「自主開放，實現三零」八字。所謂自主開放，也可以說成是單邊開放，這是去年夏天以來中共對付經濟下行的新招，具體動作就是由開放落地簽擴大到開放免簽，即將過去的對等旅行簽證，變成中國的單方面放行。在今次討論應對關稅戰時，北京高層已定下要堅持自主開放。

順著這一思路，就有人提出「三零」策略，即「零關稅、零壁壘、零補貼」，成型思路的提出者是前重慶市長黃奇帆，這個人頭腦靈活又能言善道，他認為各國產業的競爭已不僅是核心技術與資本的競爭，更聚焦於產業鏈的控制能力。

而以零關稅、零壁壘、零補貼為原則的「三零」，在新的競爭格局中獲得競爭優勢至關重要，如果實施「三零」，中國等於第二次「入世」，像當年加入世界貿易組織（WTO），令中國綜合實躍升至世界第二強一樣。

北京學界則評論不一，認為單邊開放，實現「三零」是可行者中，國際關係學者說，就應該對除了美國之外所有國家加大開放，唯獨對美國對等報復，有助擺脫被動。但經濟學者認為理論上可行，現實中困難，因為今天世界，各國私慾大於戰略考量。

研究對內搞活策論更多，其中一個可歸納成「綠色轉型、強勁增長」，其主要思路是中國此時需要有新的增長動力，而加速綠色轉型此其時也，提出此論者以清華大學五道口金融學院綠色金融研究中心（CGFR）主任鞠建東，因應川普二進白宮後的美中之爭，他近來在「大國競爭與世界秩序重構」的課題上相當活躍。

鞠建東最新與能源基金會首席執行官鄒驥聯名發了一篇《全面加速能源綠色轉型、促進經濟強勁增長》，核心內容是建議從今年起，每年在新能源和交通領域增加投資約人民幣3兆元，這將額外增加人民幣4.5兆元產值，拉動GDP增長3%，並形成持續的經濟推動力。

這二人認為，無論世界風雲變化，只要政策措施得當，中國今年GDP增長5%目標將能完成。綠色轉型將全面加速，中國製造業將進一步提升，原定2060年實現碳中和計畫將提前大約20年實現。為可持續發展提供新思路，但也有人不以為然，認定現在不是玩投資的好年代了。

另外還有各種各樣的建言，其中一個可簡化為「稀土 戰略」。這建言聽上去較為單調，但有人說最為高層接受和採納。具體來說，就是有經濟界人士認為，中國稀土已重構全球工業命脈，中重稀土出口管制更是掐住了西方科技咽喉。中國坐擁占全球四成、約4400萬噸稀土儲量，更掌控17種稀土提純核心技術，分離純度達99.99%的獨門絕技 ，擁有全球八成的重稀土加工能力。

所謂「稀土戰略」，說直白了就是出口限制。換句話說是放下市場博弈、關稅之爭，展開資源博弈，當有人還在爭奪礦產時，已可用占全球85%專利壁壘、以及有99.5%回收率來展開精準打擊。持此論者認為，稀土管制不是閉關鎖國，而是用資源主權重塑國際地位，由之可以舉一反三。