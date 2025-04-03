中國新能源車銷歐5年增近16倍 成歐盟最大進口車來源

歐盟1日公布2024年歐盟汽車產業貿易數據，中國以127億歐元進口額，成為歐盟汽車進口最大來源國。圖為2023年比亞迪「開拓者1號」搭載5000多輛新能源車首航去歐洲。(新華社)

歐盟 1日公布2024年歐盟汽車產業貿易數據，中國以127億歐元(約138億美元)的進口額，成為歐盟汽車進口最大來源國。歐盟表示，2019到2024年間，歐盟自中國進口車增幅為1591%。此外，為了應對美國25%汽車關稅，加拿大 汽車零部件巨頭麥格納決定將目光瞄準中國市場。

界面新聞報導，這一增長主要得益於中國新能源汽車的強勁表現。2024年上半年，中國新能源汽車出口量達180萬輛，其中歐洲市場貢獻率超過了35%。比亞迪 、蔚來等品牌，透過技術與性價比優勢快速拓展市場，例如蔚來BaaS電池租賃模式月費低於當地電價30%。

除了產品競爭力，中國車企發展仍依賴供應鏈創新與合規能力。寧德時代德國工廠在地化電池供應，降低其碳排放壓力；長城汽車針對歐盟標準提供15萬公里超長保固；比亞迪與歐洲200多家經銷商合作建置服務據點。技術上，中國車企通過歐盟WVTA認證的周期，已從2021年的24個月縮短至18個月。

此外，2024年，比利時、西班牙、義大利成為中製汽車最活躍的歐盟買家，前4個月共進口23.3萬輛，其中比利時占比逾40％；愛沙尼亞今年的購買量增幅最大，成長了45倍，達到509輛；羅馬尼亞緊追在後，進口量增加20倍，達到490輛；希臘成長3.3倍，為110輛；波蘭成長2.8倍，達到7000輛。

儘管如此，2024年歐盟對中國的汽車貿易仍維持順差。對中國出口高達145億歐元。2024年，歐盟共出口汽車540萬輛，進口汽車400萬輛。與2019年相比，出口數量下降13%，進口數量則減少了3%。

觀察者網引述南華早報報導，應對美國25%汽車關稅，在多國建廠，並依賴高度交織的製造系統的加拿大汽車零部件巨頭麥格納正在努力應對。麥格納的首席執行官卡特吉利（Swamy Kotagiri）表示，為了實現新增長，該公司將目光瞄準中國市場。

麥格納在中國擁有69家工廠，雇員超過3萬人。麥格納的中國業務占該公司總收入的13%。卡特吉利說，當中國企業開始考慮出口或進入歐洲或世界其他地區時，「我們相信我們將占據一席之地」。