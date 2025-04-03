美祭34%關稅 中事先收緊中企對美直接投資 當談判籌碼

中國是世界製造強國，去年的對外貿易順差高達7兆人民幣。面對川普對中祭出34%關稅，不少中國企業主憂心忡忡。圖為東莞玩具廠生產線上待組裝的哪吒主題模型部件。（中新社）

美國總統川普 2日宣布對中國再課徵34%對等關稅 ，美中貿易戰料將掀更大戰火。不過據報導，中國對此已有準備，已進一步收緊對中國企業對美國直接投資管控，藉此增加談判籌碼。但美企在此波關稅戰中的強硬態度，受害最大無異是中企，不僅美國訂單減半甚至更多，曾被中國政府警告的美國零售商巨頭沃爾瑪 也沒「聽勸」，持續施壓中企降價，中企苦不堪言。

彭博引述消息人士稱，中國國家發改委近期暫停受理企業向美國進行直接投資的備案和核准。地方發改委過去一兩周也已經陸續收到相關通知。截至目前，中國境內企業對美國和其他國家的既有直接投資項目不受影響，中國對包括美國國債在內的對美金融投資也沒有受到影響。目前國家發改委和商務部尚未對此回應。

報導稱，中國此前基於國家安全和資本流動的考慮，已對境外投資有一定限制。儘管中國對美國的直接投資量並不龐大，但這一最新舉措反映了中美經貿關係因為川普關稅威脅而日趨緊張的現狀。據中國商務部數據，2023年中國對外直接投資年增8.7%，但對美國下降5.2%至69.1億美元。截至2023年底，對美存量投資僅占中國對外直接投資存量的2.8%。

而在川普近來對中國祭出的連串關稅措施中，美企似乎也因此增加了對中企強硬的「底氣」。其中一個具代表性的就是上個月因向中企施壓降價而被中國政府官員召見的沃爾瑪。據彭博引述知情人士透露，沃爾瑪並未「聽勸」，會見中國官員後仍持續向中國供應商施壓要求降價10％，以抵銷川普實施的關稅。這反映出在川普的關稅加劇了中國經濟放緩壓力的背景下，中企所面臨的困境。

而與美國長期合作的中國供應商也是苦水滿腹。據紐約時報報導，一位在中國南方經營玩具相關產品的廖女士說，因為川普對中國商品接連加徵關稅，她的美國客戶們猶豫不決，甚至有大客戶要求她降價20％，這將大幅削減工廠的利潤。但拒絕對方也非易事，該客戶去年訂購了2.5萬個玩具娃娃，是廖女士收到過的最大單筆訂單之一。

也有美國老客戶暫時願意承擔大部分關稅，在2日前表示願繼續向廖女士下訂單，但廖女士的客戶坎貝爾說 ，如果關稅超過20%，她將不得不與廖女士討論下一步該怎麼做。而2日川普宣布課徵的稅率高達34％，已遠超過坎貝爾所能接受的幅度。