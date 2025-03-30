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緬甸強震／中金援、救援隊最先抵達 美被酸「不見蹤影」

中國新聞組／北京30日電
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中國救援隊在第一時間抵達緬甸仰光機場。(取材自應急管理部)
中國救援隊在第一時間抵達緬甸仰光機場。(取材自應急管理部)

緬甸強震，中國第一時間啟動人道救援行動，習近平向緬甸領導人敏昂萊致慰問電，並提供1億元（人民幣，約1384萬美元）緊急援助，中國多支救援隊也抵災區。相較下，川普雖承諾將援助，卻在同一天宣布繼續裁撤美國國際開發署（USAID）剩餘的工作崗位，人道主義援助專家擔心此舉將阻礙對緬救援。前USAID助理署長感嘆，「很快就看到中國救援隊，而美國卻不見蹤影」。

綜合大公報、觀察者網報導，緬甸強震死傷慘重，當地時間29日清晨，中國雲南救援醫療隊一行37人，攜帶全功能生命探測儀、地震預警系統、便攜式衛星、無人機等應急救援物資共112套抵達緬甸仰光，是第一支抵達的外國救援隊伍。中國救援隊、香港救援隊也陸續抵達災區參與搜救，把握震後「黃金72小時」。中國更提供1億元人民幣緊急人道主義援助、大批援助物資正調撥啟運往緬甸，展現國際人道主義精神。

中國外交部發言人29日就緬甸地震答記者問時表示，中緬兩國人民有著深厚的「胞波」情誼。我們對緬甸人民遭受的地震災害感同身受。中方願根據緬方需要，盡己所能向緬甸災區提供緊急人道主義救援和支持，幫助緬甸人民抗震救災、度過難關。

另一方面，川普雖承諾將向緬甸提供援助，卻告知美國國會，將繼續裁撤USAID幾乎所有剩餘的工作崗位，並關閉該機構，把其剩餘職能並入國務院體系。

薩拉·查爾斯（Sarah Charles）曾擔任USAID負責人道主義事務的助理署長，她直言，川普政府針對人員和資金的大規模削減，破壞了USAID向緬甸和泰國派遣救災小組的能力，「我認為，我們很快就會看到中國救援隊出現，說不定他們已經到了，接著或許還會有土耳其、俄羅斯和印度的隊伍出現，為緬甸和泰國目前真正受苦受難的人民提供支持，而那裡不會有美國人的蹤影。」 「此舉為中國和其他美國競爭對手打開了大門」。

美國國務院發言人塔米·布魯斯（Tammy Bruce）堅稱，USAID的人事變動不會影響美國政府部署災難援助反應小組，但她表示，無法給出具體時間表。

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