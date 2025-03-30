緬甸強震／雲南也巨晃 護士肉身護嬰 網：最感人一幕

緬甸 強震，中國雲南也遭受重創，截至29日中午，瑞麗市847戶房屋受損，影響2840人。強震中也傳出不少暖心故事，監視器拍下一名月子中心的護士在第一時間將嬰兒緊緊護在懷中，還有中學老師不顧危險指揮學生鑽入課桌下避難，等到危機解除後，確認所有學生安全撤離才離開教室。這些堅守工作崗位的畫面流出，被網友稱為是意外發生時最感人的一幕。

綜合瀟湘晨報、環球網等媒體報導，地震 發生時，雲南瑞麗景成月子中心的護士熊街蘭正抱著一名嬰兒。在劇烈的晃動中，她本能地蜷縮身體，將嬰兒緊緊護在懷中，並順勢蹲坐在地，用身體形成保護屏障。

熊街蘭事後接受採訪時表示，「當時大腦一片空白，身體還沒反應過來，心裡只有一個念頭 —— 必須護住懷裡的寶寶。」她與同事們的舉動被監控視頻記錄後，迅速在網路引發熱議，網友讚賞是 「最美護嬰姿勢」。

瑞麗景成醫院月子中心主任姜女士表示，視頻中的兩名護士均為未婚未育的年輕醫護人員，但她們在危急時刻展現出的專業素養與責任感令人動容。「作為母親，我看到視頻時既震撼又感動。這樣的職業精神，正是我們醫護隊伍的縮影。」 姜主任透露，院方將對熊街蘭等表現突出的醫護人員進行表彰。

在瑞麗市第一民族中學也有感人的一幕，一名老師鎮靜指揮同學保持冷靜，自己不顧危險一直站著，確保所有同學們都迅速鑽入課桌下避震。等到地震波減弱後，老師第一時間拍桌提醒大家「跑」，直到所有學生們安全撤離後，老師才離開教室，堅守到最後一刻。畫面傳出後，網友稱「是你們的勇敢與專業為孩子們築起一道安全屏障，為你們點讚。」