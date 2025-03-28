中拚5％經濟成長率 學者坦言：非常難

中國官方稱今年一定會實現經濟增長5%左右的目標，但中國學者認為會是挑戰。中國人民大學國家金融研究院院長吳曉求昨天在博鰲亞洲論壇上表示，這是非常艱難目標，要通過努力才能實現，他並提出當前中國經濟受到需求不足、人口問題、債務水平與營商環境等四方面約束。

吳曉求表示，第一是消費需求不足，官方也採取很多的措施刺激消費，但消費刺激是以收入的增長和就業穩定為前提，這些方面遇到一些壓力。因此投資推動型、出口拉動的經濟增長模式要調整，調整到以消費需求為主的模式中。而要能讓消費拉動經濟增長，還需要好的社會保障體系，解除人們的消費約束，這需要一個很長的過程。

二是人口老齡化非常嚴重，人口出生率也不樂觀，這是一個潛在、長期的約束。

三是債務水平比較高，有投資和房地產 過分投資造成的，未來如何在防範債務風險的同時又保證經濟的穩定增長，需要政策的高度協調才能完成。

四是如何用有效的政策，包括營商環境，也包括完善的法治，包括國有企業、民營企業、外資在內的企業主體有信心，能夠讓資本留下來不流出去，這也是未來改革的重要任務。

吳曉求說，整體而言，因為在科技創新有新突破，中國經濟最新動能是通過科技創新、產業結構的升級迭代和結構轉型，以及改善外部環境，擴大包括外部需求和消費需求在內的需求，現在中國政府也採取一系列政策措施，但這需要一個過程。

此外，中國消費者物價指數（CPI）增長率始終處在百分之零點五左右，這對發展環境是相對嚴峻，「2%到3%的CPI應該比較恰當的，但是我們現在達不到，中國經濟目標很清楚，但環境還是比較複雜」。