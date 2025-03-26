關2年放人了…中釋美思明智5員工 分析：穩外資友好信號

北京釋放美國顧問公司美思明智集團被拘留的員工，被指對外資釋放友好信號。（路透）

在2023年3月，美國知名盡職調查公司「美思明智集團」（Mintz Group）駐京辦公室遭突擊搜查，5名中國籍員工被拘留。在經過兩年時間後，中國25日釋放了這5名員工，美思明智發表聲明感謝當局。外媒分析，中方此舉是為釋放「穩外資」訊號，以緩和當前的外資流出情況。

綜合路透等外電報導，兩年前，中美關係緊張之際，中方加強對西方企業審查，以致美思明智的北京辦公室遭「突擊搜查」後被迫關閉，5名員工也被拘留了兩年之久；當時還有諮詢公司貝恩、凱盛融英、廣告公司WPP旗下公司群邑等外企在中國辦事處也遭突擊搜查，多名員工被拘捕，重挫外資信心。

就被搜查原因，路透曾引述消息指，美思明智過去就新疆 強迫勞動的情況進行過調查；該公司則強調，始終「透明、符合道德、遵守適用的法律和法規」。當時，北京市統計局指控該公司違法從事涉外統計調查活動，並對其祭出巨額罰款。中國外交部發言人毛寧當時稱，經向相關部門了解，相關公司涉嫌非法經營罪。

針對美思明智的員工獲釋，美思明智集團發言人還在信中稱，「我們感謝中國相關部門，讓我們的前同事現在可回家與家人團聚」。

報導指出，此次釋放時機，恰逢中國發展高層論壇落幕。在剛舉行的中國發展高層論壇，就有數十名外企高管出席，並獲總理李強 等高級官員接見。蘋果、高通、奔馳…等重量級外企皆傳出加碼投資中國的訊息，更傳出有近20名高管將與習近平 會面。

彭博稱這是在外資下滑的背景下，「（中國）官方為爭取外資作出的努力」。隨著中國經濟面臨結構性壓力，加上美中關稅戰升溫，北京正多方釋出善意訊號，試圖穩定外資信心。