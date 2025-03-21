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中國電動車、電池想來投資 歐盟：應該準備轉讓技術

中國新聞組／北京21日電
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比亞迪電動車在歐洲銷量大增。(路透)
比亞迪電動車在歐洲銷量大增。(路透)

歐盟貿易與經濟安全事務專員塞夫科維奇計畫於3月26日至28日訪華，討論中國對歐盟投資及技術轉讓問題，並強調公平競爭環境與市場准入議題。此外，歐盟正調查中國是否對匈牙利比亞迪工廠提供不公平補貼，該案可能加劇歐中貿易緊張。比亞迪在匈牙利的投資高達40億歐元，主要使用中國進口零件，被視為組裝廠而非增值製造廠，引發歐盟關切。

法廣網引述南華早報報導，塞夫科維奇（Maros Sefcovic）周四在布魯塞爾舉行的歐洲議會聽證會上表示，如果中國電動汽車和電池製造商希望在歐盟投資，它們應該準備轉讓技術。「我的意圖是積極主動地參與分歧領域的討論，提出我們對公平競爭環境和對歐盟影響的關切，我們不能不解決這些問題，（並）尋求解決具體的市場准入問題」。他將於26日至28日訪問中國，並與中國商務部長王文濤舉行會談。

另外，英國金融時報指出，歐盟正在調查中國是否為匈牙利的一家比亞迪電動汽車工廠提供了不公平的補貼，這是針對北京與匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）之間日益加深的經濟關係而採取的一項高敏感舉措。 

兩位知情人士說明，歐盟委員會正對匈牙利的比亞迪工廠進行外國補貼調查，調查處於初步階段，這一舉措將進一步加劇與北京的貿易緊張關係。

比亞迪在匈牙利南部賽格德市的投資預計將達到40億歐元，並創造多達1萬個就業機會。歐盟官員曾指出，該工廠是由中國勞工建造的，主要使用進口部件，包括電池，因此被視為組裝廠而非增值製造廠，對歐盟的經濟價值微乎其微。

歐盟委員會發言人拒絕對此發表評論。比亞迪發言人沒有立即回應置評請求。

比亞迪在歐洲的首座工行落戶匈牙利之後，它考慮在2025年在歐洲建立第二家裝配廠，並表示比亞迪到2030年將成為歐洲領先的電動汽車銷售商。比亞迪執行副總裁李柯近日受訪表示，2025年3月或4月比亞迪在歐洲的銷量會大幅增加。

歐盟 比亞迪 商務部

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