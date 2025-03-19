憂技術洩漏到美國，傳中國推遲比亞迪墨西哥建廠計畫。（路透）

英國金融時報引述消息人士報導，由於擔心比亞迪 的技術可能跨境洩漏到美國，中國推遲批准該車企在墨西哥 建廠的計畫。

比亞迪早在2023年就宣布於墨西哥建廠計畫，同時也打算在巴西、匈牙利和印尼生產汽車。據報導，中國相關部門擔心墨西哥，將不受限制地取得比亞迪的先進技術和專有技術，甚至可能允許美國取得相關技術。北京將優先考慮比亞迪在參與「一帶一路」的國家開展相關項目。

報導指出，地緣政治局勢不確定性也是比亞迪在墨西哥建廠計畫的變數之一。美國一直指責墨西哥成為中國商品，透過北美自由貿易協定免稅進入美國的「後門」，並威脅向墨西哥大徵關稅 。

雖然墨西哥對指控予以否認，但面對美方的壓力，墨西哥其後宣布對中國紡織品徵收關稅，並對原產於中國的鋼鐵和鋁產品發起反傾銷調查。

消息人士稱，墨西哥政府對陸企採取敵對態度，這使比亞迪的處境變得更加艱難。

騰訊汽車報導，比亞迪墨西哥公司負責人鄒舟，曾於2024年2月表示，墨西哥是一個具有巨大潛力的關鍵市場，同時墨西哥還有很多廠商建廠。

墨西哥北部的新萊昂州（Nuevo Leon state）是特斯拉擬建的超級工廠的所在地，也是墨西哥的汽車中心。該州州長還表示，富豪汽車也將在新萊昂州建立新工廠。

同時，墨西哥中部的布埃布拉州（Puebla state）長期以來一直是福斯汽車的生產基地，而BMW則在附近的聖路易波托西（San Luis Potosi）生產電動汽車。

據比亞迪在墨西哥地區總經理巴列霍（Jorge Vallejo）稱，比亞迪新工廠將創造約1萬個就業機會，這將成為該國最大的工廠之一，與福斯汽車在當地的工廠規模相當。