我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普受訪遭麥克風打臉 酸記者：你今晚會成為頭條

具俊曄捧大S骨灰痛哭 大雨中送愛妻入土為安

遏止他國強制遣返維族返中 美祭簽證限制

中國新聞組／北京15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

針對泰國強制遣返40名維吾爾人至中國一事，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）14日宣布新的簽證限制政策。該政策適用於被認為負責或涉及強制遣返維吾爾人及其他具有保護需求群體至中國的現任及前任外國政府官員，並擴及部分官員家庭成員。魯比歐並呼籲各國政府避免進行強制遣返維吾爾族。

美國之音報導，魯比歐指出，美國致力於打擊中國對各國政府施加壓力、強制將維吾爾人和其他群體遣返至中國，在那裡他們將遭受酷刑和強制失蹤的行為。

根據聲明，簽證限制將適用於被認為對將維吾爾人及其他具有保護需求的群體強制遣返至中國負有責任或與之共謀的現任及前任外國政府官員，包括這些官員的某些家庭成員。

魯比歐發表的聲明正值國際社會對中國對待維吾爾人態度的高度關注之際，人權組織及包括美國在內的多個政府譴責中國對維吾爾人的行為構成種族滅絕和危害人類罪。美國現正依據「移民與國籍法」的法律條款實施這些簽證限制，表明其加大力度追究外國官員在將被迫害群體遣返至中國方面的責任。

魯比歐的聲明並未具體說明受制裁人員的姓名。

報導指出，此前泰國強制遣返維吾爾人的行為引起了全球人權倡導者關注，因為這凸顯了中國對其他政府施加壓力以遵從其壓迫性政策。魯比歐也曾發表聲明，強烈譴責泰國把至少40名維吾爾人強制遣返中國。

總部位於華盛頓的倡導組織維吾爾運動(CFU)執行主任魯珊·阿巴斯(Rushan Abbas）讚揚美國的新政策，稱其是解決泰國政府所犯侵犯行為的重要一步。

維吾爾 遣返 魯比歐

上一則

發改委智庫提數據 「美加稅對中經濟影響不大」

下一則

-15℃在長城露臀拍照 日男遭驅逐出境 中網民批辱華

延伸閱讀

普亭會簽俄烏和平協議？ 前外交官：當俄羅斯人說這句話就該小心

普亭會簽俄烏和平協議？ 前外交官：當俄羅斯人說這句話就該小心
南非駐美大使遭列「不受歡迎人物」 魯比歐：他仇恨川普

南非駐美大使遭列「不受歡迎人物」 魯比歐：他仇恨川普
卡尼就任總理：讓加拿大加入美國？太瘋狂了

卡尼就任總理：讓加拿大加入美國？太瘋狂了
川普與俄和解、G7出現裂痕 加拿大籲反對俄羅斯侵略

川普與俄和解、G7出現裂痕 加拿大籲反對俄羅斯侵略

熱門新聞

DeepSeek列出不會被AI替代的職業。示意圖。（路透）

不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個

2025-03-13 09:30
王志安的前妻李汀9日突然開網路直播，在鏡頭前淚流滿面，控訴王志安欺騙她離婚。(擷自YouTube@大臉撑在小胸上)

前妻直播痛哭「他要逼死我」 王志安報警趕她出門

2025-03-09 11:49
圖為加拿大的芥花籽田。(路透)

中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅

2025-03-08 13:03
民警在高鐵列車停車場巡邏。 （中新社）

史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬

2025-03-08 20:50
網傳花魁視頻。（視頻截圖）

到底多美？長沙「頭牌花魁」吸40嫖客擠爆小巷 網友圍觀

2025-03-06 04:30
四川成都動物園疑似伙食太好，造成園內一隻金錢豹（左）和另一隻黑豹胖到「肚腩快拖地」。園方澄清兩隻豹並無染病，相信是年老缺乏運動，加上伙食太好才發胖，正在減少牛肉，安排牠們減肥。（影片截圖）

成都動物園吃太好？2豹「肚子快拖地」園方：安排減肥

2025-03-12 17:51

超人氣

更多 >
好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼

好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼
吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她

吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她
價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過

價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過
2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光

2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光
明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯

明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯