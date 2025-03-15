遏止他國強制遣返維族返中 美祭簽證限制

針對泰國強制遣返 40名維吾爾 人至中國一事，美國國務卿魯比歐 （Marco Rubio）14日宣布新的簽證限制政策。該政策適用於被認為負責或涉及強制遣返維吾爾人及其他具有保護需求群體至中國的現任及前任外國政府官員，並擴及部分官員家庭成員。魯比歐並呼籲各國政府避免進行強制遣返維吾爾族。

美國之音報導，魯比歐指出，美國致力於打擊中國對各國政府施加壓力、強制將維吾爾人和其他群體遣返至中國，在那裡他們將遭受酷刑和強制失蹤的行為。

根據聲明，簽證限制將適用於被認為對將維吾爾人及其他具有保護需求的群體強制遣返至中國負有責任或與之共謀的現任及前任外國政府官員，包括這些官員的某些家庭成員。

魯比歐發表的聲明正值國際社會對中國對待維吾爾人態度的高度關注之際，人權組織及包括美國在內的多個政府譴責中國對維吾爾人的行為構成種族滅絕和危害人類罪。美國現正依據「移民與國籍法」的法律條款實施這些簽證限制，表明其加大力度追究外國官員在將被迫害群體遣返至中國方面的責任。

魯比歐的聲明並未具體說明受制裁人員的姓名。

報導指出，此前泰國強制遣返維吾爾人的行為引起了全球人權倡導者關注，因為這凸顯了中國對其他政府施加壓力以遵從其壓迫性政策。魯比歐也曾發表聲明，強烈譴責泰國把至少40名維吾爾人強制遣返中國。

總部位於華盛頓的倡導組織維吾爾運動(CFU)執行主任魯珊·阿巴斯(Rushan Abbas）讚揚美國的新政策，稱其是解決泰國政府所犯侵犯行為的重要一步。