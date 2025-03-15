發改委智庫提數據 「美加稅對中經濟影響不大」

中國今年的「政府工作報告」提出經濟增長5%的目標，但美國總統川普 加徵關稅 等衝擊成為變數。國家發改委宏觀經濟研究院副院長郭春麗14日在一場茶座中表示，中國已經降低了對美國的貿易依賴程度，未來將進一步推動出口多元化措施，所以美國加徵關稅「對中國經濟整體的影響不是很大」。

中國記協昨邀郭春麗就「高質量發展引領經濟新航程」主題，向中外媒體、外國駐華使館新聞官介紹情況和答問。

對美國加徵關稅，郭春麗表示，海關總署數據顯示，去年1到11月，中國進出口貿易中，美國所占比重已降至11.2%，創2001年中國加入WTO以來新低，同時，鄰近的東協持續保持中國第一大貿易夥伴地位，歐盟 、美國為第二、第三大貿易夥伴。

郭春麗說，從2018年川普首任期發起貿易戰以來，中國已降低對美貿易依賴程度，未來將進一步推動出口多元化，擴大對東協、歐盟及「一帶一路」國家出口。若美國再加稅，中國的財政政策還留有餘地，可應付外部衝擊打壓。

郭春麗從創新發展、協調發展、綠色發展、開放發展、共享發展5方面闡述中國去年經濟的發展態勢。她表示，今年中國的經濟政策著力點，會轉向「惠民生、促消費」，以消費升級引領產業轉型升級，且固定投資保持良好增長等，隨著中國擴大消費的政策加碼，相信今年居民消費將明顯回升。

郭春麗指出，去年下調存量房貸款利率，有利提升居民消費能力；而受提振資本市場和房地產的政策支持下，股市及房市已明顯回升，有利穩定資產價格。

郭春麗提到，中央政府發行超長期特別國債、地方政府發行專項債券等，國家層面用於基礎設施投資的資金總規模達到人民幣5兆元以上，目前計畫儲備及資金來源較充足，再加上去年頒布一系列增量政策，支持地方化債，將有效減輕地方政府的債務壓力，地方政府基建投資能力也會增加。