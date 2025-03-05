彭博：貿戰升級 美評估撤銷中最惠國待遇

彭博指出，美國貿易代表辦公室（USTR）將評估近期與中國永久性正常貿易關係地位（PNTR）相關的立法提案。（美聯社）

美中貿易角力戰持續擴大，彭博指出，美國發布的總統2025年貿易政策議程暨2024年度報告顯示，美國貿易代表辦公室（USTR）將評估近期與中國永久性正常貿易關係地位（PNTR，俗稱「最惠國待遇」）相關的立法提案，並就此類立法提案的任何擬議變更提出建議。

彭博稱，該報告還顯示，對中國半導體行業的調查仍在進行中，美國貿易代表辦公室已提出就此與中國進行磋商。去年11月川普 勝選後，美國眾議院 中國特設委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）提出一項立法，目的在剝奪中國的永久性正常貿易關係地位。

現任美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）對中國的立場更加強硬，此前就主張美中戰略脫鉤，撤銷中國的永久性正常貿易關係地位，收緊對外投資管控，對中國商品加徵新的、更高的關稅 並限制中國商品經由第三國進入美國。

葛里爾於6日曾表示，將運用貿易政策確保美國國安中的經濟安全，也需進一步研究普徵關稅對美國貿易逆差的影響。他並有意與國會合作，重新審視美國給予中國大陸的PNTR地位。他同時提醒，其他國家對美國採取的報復措施若傷及美國公司，美方同樣將不會容忍。

此前，路透1月底曾報導，美國國會議員提出一項跨黨派法案，內容包括取消中國的優惠貿易地位、逐步徵收高額關稅，並終止對低價值中國進口商品的「小額豁免」優惠資格。在此之前，美國總統川普1月20日發布備忘錄，要求內閣研議取消中國PNTR地位。

據了解，「永久正常貿易關係」 (PNTR) 地位是美國與外國進行非歧視性貿易的法律指定。2000年，中國獲得這項權利，以換取北京方面同意在加入世界貿易組織（WTO）之前開放其市場並自由化其貿易行為。

南華早報當時分析，美國眾議院和參議院提出的《恢復貿易公平法》（Restoring Trade Fairness Act）將撤銷這一指定。該法案將對中國進口商品設定最低35%的關稅，對「戰略」商品徵收100%的關稅，並賦予美國總統在五年內分階段實施這項改革的能力。