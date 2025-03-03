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美烏爭執 新華社：白宮因掠奪烏礦產受挫而氣急敗壞

記者賴錦宏／即時報導
美國總統川普（右）與烏克蘭總統澤倫斯基上周在白宮會談不歡而散，原訂的礦產協議也未簽署。 （歐新社）
美國總統川普（右）與烏克蘭總統澤倫斯基上周在白宮會談不歡而散，原訂的礦產協議也未簽署。 （歐新社）

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基原定會晤後舉行的礦產協議簽署儀式，因雙方發生的激烈爭吵而取消。中國官媒新華社發文稱，這表面看是外交禮儀的崩塌，實則是白宮因其攫取烏克蘭礦產資源計劃受挫而氣急敗壞。

新華社2日發布題為「任爾焦土，吾要稀土」的文章，發表上述言論。

文章稱，根據協議草案，美國不僅要烏克蘭將自然資源未來收益的50%投入「美烏基金」，更企圖通過「支持關鍵礦產開發」的名義，將觸角伸向烏克蘭的油氣基礎設施。 「有媒體評論，這分明是21世紀的經濟殖民契約。」

此前，川普在白宮內閣會議上宣稱，會與烏克蘭在稀土資源上建立「夥伴關係」。文章指出，所謂的「夥伴關係」，不過是海盜邏輯的精緻包裝。

文章表示，「回顧歷史，美國唯有霸權至上，哪管他國死活」。阿富汗戰爭持續20年，奪去了包括三萬多平民在內的17.4萬阿富汗人的生命，國家滿目瘡痍，「但美國最終一走了之，留下的只有廢墟與絕望」。

文章續指，伊拉克戰爭更是以「大規模殺傷性武器」的謊言為藉口，導致數十萬人死亡，除了攫取石油資源，美國對伊拉克人民的死活漠不關心。 「如今在烏克蘭，劇本只是換了個主角-稀土取代石油。」

文章提到，白宮「掀桌子」事件發生後，美國的歐洲盟友上演政治秀，力挺澤倫斯基，英國首相施凱爾邀請澤倫斯基赴倫敦與一些歐洲領導人舉行峰會。方式雖有不同，但歐洲人同樣也在打烏克蘭礦產資源的主意。基輔最終難逃淪為「魚肉」的命運。

文章最後說，「任爾焦土，吾要稀土」；對列強來說，在利益面前，什麼共同的價值觀、盟友，一切都是幌子。 「烏克蘭人應該認識到，自己的國家已經被標註成資源版圖上的一個坐標」。

烏克蘭 稀土 澤倫斯基

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