美烏爭執 新華社：白宮因掠奪烏礦產受挫而氣急敗壞

美國總統川普（右）與烏克蘭總統澤倫斯基上周在白宮會談不歡而散，原訂的礦產協議也未簽署。 （歐新社）

美國總統川普與烏克蘭 總統澤倫斯基 原定會晤後舉行的礦產協議簽署儀式，因雙方發生的激烈爭吵而取消。中國官媒新華社發文稱，這表面看是外交禮儀的崩塌，實則是白宮因其攫取烏克蘭礦產資源計劃受挫而氣急敗壞。

新華社2日發布題為「任爾焦土，吾要稀土 」的文章，發表上述言論。

文章稱，根據協議草案，美國不僅要烏克蘭將自然資源未來收益的50%投入「美烏基金」，更企圖通過「支持關鍵礦產開發」的名義，將觸角伸向烏克蘭的油氣基礎設施。 「有媒體評論，這分明是21世紀的經濟殖民契約。」

此前，川普在白宮內閣會議上宣稱，會與烏克蘭在稀土資源上建立「夥伴關係」。文章指出，所謂的「夥伴關係」，不過是海盜邏輯的精緻包裝。

文章表示，「回顧歷史，美國唯有霸權至上，哪管他國死活」。阿富汗戰爭持續20年，奪去了包括三萬多平民在內的17.4萬阿富汗人的生命，國家滿目瘡痍，「但美國最終一走了之，留下的只有廢墟與絕望」。

文章續指，伊拉克戰爭更是以「大規模殺傷性武器」的謊言為藉口，導致數十萬人死亡，除了攫取石油資源，美國對伊拉克人民的死活漠不關心。 「如今在烏克蘭，劇本只是換了個主角-稀土取代石油。」

文章提到，白宮「掀桌子」事件發生後，美國的歐洲盟友上演政治秀，力挺澤倫斯基，英國首相施凱爾邀請澤倫斯基赴倫敦與一些歐洲領導人舉行峰會。方式雖有不同，但歐洲人同樣也在打烏克蘭礦產資源的主意。基輔最終難逃淪為「魚肉」的命運。

文章最後說，「任爾焦土，吾要稀土」；對列強來說，在利益面前，什麼共同的價值觀、盟友，一切都是幌子。 「烏克蘭人應該認識到，自己的國家已經被標註成資源版圖上的一個坐標」。