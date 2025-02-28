日媒：3日本人在北京從事「居留事由不相符」活動被拘

日本媒體指出有三名日人本月在北京被拘，理由是涉嫌從事與事由不符活動。圖為在北京的日本大使館。（本報資料照片）

日本 人在中國又傳出被拘留的情況。日媒指出，本月有三名日本男性，在北京被公安部門以涉嫌違反出入境管理法為由拘留，據稱，他們涉嫌從事了與居留事由不相符的活動。

共同社27日報導，本月在北京市，3名年紀為40至60多歲的男性日僑被中國公安部門以涉嫌違反出入境管理法為由拘留。

報導援引日中關係相關人士透露指出，60多歲和40多歲的男性在本月20日、50多歲男性在23日分別被拘留。據稱，他們涉嫌從事了與居留事由不相符的活動。日本駐北京大使館 提醒日僑不要從事居留事由以外的活動。

報導還提到，中國14屆全國人大三次會議將於3月5日在北京開幕，「中方可能加強了對違法行為的查處」。但報導並未透露這三名日本人到底從事了什麼活動。

根據中國出入境管理法第37條，「外國人在中國境內停留居留，不得從事與停留居留事由不相符的活動，並應當在規定的停留居留期限屆滿前離境」。

該法第81條還規定，「外國人從事與停留居留事由不相符的活動，或者有其他違反中國法律、法規規定，不適宜在中國境內繼續停留居留情形的，可以處限期出境」、「外國人違反本法規定，情節嚴重，尚不構成犯罪的，公安部可以處驅逐出境。公安部的處罰決定為最終決定。被驅逐出境的外國人，自被驅逐出境之日起十年內不准入境」。