正面破美包圍 華為3摺機賣向全球 美聯社：象徵性勝利

華為在馬來西亞吉隆坡舉行全球發布會，在場人士圍著Mate XT拍照。（路透）

中國手機大廠華為 宣布，旗下首款三摺機「非凡大師」Mate XT進軍國際市場，18日選在馬來西亞吉隆坡舉行全球發布會，並開放預購，3月15日開賣，率先登陸泰國、菲律賓、印尼和柬埔寨市場。美聯社指出，這次重返國際市場舉動，標誌在美國的重重科技封鎖下，華為依然取得象徵性勝利。

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Mate XT先前在中國上市後熱銷，此次「賣進」國際，法人看好將引爆新一波熱潮。「日本經濟新聞」分析，華為近年磨練研發能力，正面突破美國包圍圈，以旗艦機型起步是華為智能手機重啟攻勢、進軍海外市場的信號。

華為去年第3季在中國發表耗時五年打造的Mate XT，是全球迄今唯一的三摺機，機身展開的螢幕可達10.2吋，為地表上螢幕最大的智慧手機，相當於把一台平板放入口袋，手機展開後的厚度僅3.6毫米，是全球最薄的摺疊機。

華為在中國發表首款三摺機後，一度在當地掀起搶購風潮，出現供不應求盛況。業界人士指出，歷經數月後，推測Mate XT產能應該是趨向穩定，華為才敢大膽進軍國際市場，預料Mate XT國際版機種將會在未來幾個月內陸續在全球各地推出，亞洲市場會是華為初期主攻的目標市場，若銷售不錯，才會進一步推向歐美市場。

價格方面，Mate XT在中國市場售價人民幣1萬9999元起（約2745美元），馬來西亞售價1萬4999馬來西亞令吉（約3376美元）起，香港 售價港幣2萬5499元（約3278美元）起。

美聯社指出，美國2019年對華為實施制裁，禁止其獲取美國研發的晶片 （芯片）和智能手機系統，還禁止全球供應商使用美國技術為華為生產零部件。然而華為近年不斷取得突破，Mate XT更是全球領先的可摺疊手機，華為去年占中國可摺疊手機市場份額約49%，全球可摺疊手機市場份額占比也達23%，僅次於三星的33%。

市場研究公司TrendForce分析師露比·盧（譯音）指出，華為手機無法搭載全球智能手機常用的Android系統，也無法使用蘋果或Google的應用程式商店，這可能是其擴展海外市場遇到的主要挑戰。儘管長期銷售成績有待觀察，但推出Mate XT已展現華為的技術實力。布萊恩·馬認為，華為克服眾多障礙，「我們看到華為復興並重返海外市場，已經是相當大的勝利。」

「日經」認為，推出Mate XT將考驗華為在海外市場的吸引力，想要實現全面復甦，華為必須重新開拓海外市場。在西方國家或會設法收緊對華限制的背景下，華為在全球發展中國家市場的表現至關重要。

華為還在這次發布會上展示平板電腦MatePad Pro，以及首款開放式耳機Free Arc。IDC統計顯示，華為在中國的智能手機市場份額占比，已從2023年的12%增至2024年的17%。