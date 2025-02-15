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王毅諷美毀約退群 讓歐洲感寒意 嗆美執意打壓中奉陪到底

中國新聞組／北京15日電
中國外長王毅出席慕尼黑安全會議。(歐新社)
中國外長王毅出席慕尼黑安全會議。(歐新社)

中國外交部長王毅昨針對中美關係強硬表示，中國已準備好依照互相尊重、和平共處、合作共贏這三項原則與美方建構可持續的雙邊關係，如果美方執意還要打壓、遏制中國，「中國人不信邪不怕鬼，將奉陪到底」。王毅並說，這些年總有人說中國要改變秩序、另起爐灶，但現在真正挑戰秩序、毀約退群的國家，正讓歐洲每天都能感受到陣陣襲來的寒意。被外界解讀是在諷刺美國。

據中國外交部網站，王毅出席慕尼黑安全會議，在「中國專場」致詞並回答現場提問時，針對如何避免在全球規則上搞雙重標準的問題，他表示，遵守以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。這應是國際社會的最大公約數，只要大家都認同這一點，就不會出現「雙重標準」。

王毅並意有所指的表示，這些年，總有人說中國要改變秩序、另起爐灶。但現在真正挑戰秩序、毀約退群的國家讓歐洲每天都能感受到陣陣襲來的寒意。

王毅強調，中方意識到自己所承擔的國際責任，願為國際社會提供更多公共產品。中國國家主席習近平主席提出一系列重大倡議主張，包括全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，就是為了呼籲國際社會行動起來，攜手解決好當今日益嚴重的發展赤字、安全赤字和治理赤字。

針對中美關係的問題，王毅表示，中國已準備好依照互相尊重、和平共處、合作共贏這三項原則與美方建構可持續的雙邊關係。

中美社會制度不同，這是各自人民的選擇，想要改造甚至顛覆對方是不切實際的。正確的態度就是互相尊重，這是中美交往的前提。和平共處更是理所當然，中美兩個大國總不能衝突起來，否則世界就要遭殃，還是要加強對話，增進理解，建立信任。合作共贏是因為國際社會期待中美合作，全球挑戰需要中美攜手應對，這也是中美兩國應承擔的國際責任。

他說，中國這樣做，也是為了維護國際公平正義，為了維護國際關係基本準則。中國人從來不信邪、不怕鬼，新中國就是在戰勝各種艱難險阻中發展壯大起來的。如果美方不願意，執意還要打壓中國、遏制中國，「我們必將奉陪到底，必將堅定回擊美方的單邊欺凌行徑，必將堅決捍衛中國的國家主權、民族尊嚴和正當發展權利」。

王毅 習近平 聯合國

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