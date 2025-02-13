AI姓民主還是姓專制？ 美中在巴黎峰會「不點名」互批

美國副總統范斯在巴黎AI峰會上表示，「美國人工智能不會成為專制審查的工具」。（美聯社）

中國AI 新創公司DeepSeek轟動全球，引爆中美AI大戰。美國副總統范斯 11日在巴黎AI峰會警告各國不要和「專制政權」開展AI合作，並指「這個獨裁主人試圖滲透、安裝和接管你的信息基礎設施」。中國外交部反嗆「反對將科技問題政治化」，中國前外交官傅瑩也在峰會上與AI教父激烈交鋒。外媒指出，中美雖不點名互批，但這場「AI姓民主還是姓專制」戰爭已然白熱化。

綜合外媒報導，范斯在AI峰會演講表示，「廉價科技產品正在由專制政權大量補貼並出口」，暗指中國企業在國際市場上大規模銷售的監控攝影頭、人臉識別系統、5G設備等；「『專制政權』正試圖利用人工智慧來加強對其國內外的公民的管控，他們合作就意味著把你的國家拴在一個獨裁主人身上，後者想要滲透、挖掘、奪取你的訊息基礎設施」。

外媒認為，范斯演講中雖沒有直接點名，但幾乎毫不掩蓋地提到了北京，並警告那些欲與「獨裁政權」合作的國家，因為「從長遠來看永遠不會有益」；范斯的發言「極具對抗性」。

港媒南華早報稱，范斯的發言「具有美國新政府特有的破壞性」；而從只有美國和英國拒簽峰會聲明也能看出，「范斯在峰會上宣揚的美方立場是被孤立的」。

中媒觀察者網則形容，范斯在AI峰會上的演講「咄咄逼人，又盡顯傲慢」、「無端汙蔑」。

對此，次日，中國外交部發言人郭嘉昆重申「反對以意識形態劃線，反對泛化國家安全概念，將經貿科技問題政治化的做法」。

另據英國廣播公司（BBC）報導指出，在AI峰會上，前中國外交部副部長、中國駐英國大使傅瑩，拿著由 「人工智能 教父 」約書亞·本吉奧（Yoshua Bengio）領導96位全球專家撰寫的AI安全報告開玩笑說，這份文件「非常非常長」，她還沒讀完。

傅瑩還挖苦了本吉奧所屬「人工智能安全研究所」（AI Safety Institute）名稱，稱中方決定將自己的同類機構稱為「人工智慧開發和安全網路」，因為已經有很多類似機構，但這種措辭強調了合作的重要性。她並對目前中美對立情緒將影響AI安全進展表示遺憾：「當科學正處於上升軌道時，兩國關係走向了錯誤的方向，影響了管理風險的團結與合作」，「這非常不幸」。

傅瑩認為，開源為人類提供了「更好的發現和解決問題的機會」，並補充說「巨頭之間缺乏透明度讓人們感到緊張」。

但本吉奧教授不同意這種說法。他的觀點是，開源也為犯罪者的濫用敞開了大門。不過他也承認，「從安全角度來看」，使用開源架構構建的中國AI助手DeepSeek比ChatGPT更容易發現問題，ChatGPT的程式碼尚未被其創建者OpenAI共享。