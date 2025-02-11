新聞評論／關稅戰殺傷力小？ 中媒：外資沒大舉撤離

10日起，中國正式對包括原油、液化天然氣（LNG）在內的美國商品加徵關稅。圖為一艘來自卡塔爾的LNG船靠泊江蘇如東碼頭。(新華社)

2月10日是個特殊日子，川普在美國宣布鋼鋁重稅和將宣布「對等關稅 」，中國這天如期對美加稅。這天中國貿促會專門帶企業團到中亞，宣示要「拓展多元化合作夥伴」，其後面是刻意顯示對中美貿易戰 的不以為意，這不以為意來自對殺傷力的評估。

10日這天，自稱「資深政經記者」的自媒體「玉淵譚天」說，中國貿促會帶著30多家知名中企前往哈薩克，組織雙方企業簽署合作意向。這30多家企業涉及礦產能源、石油化工、機械製造等行業。接下來，貿促會還將帶著中企前往中東、中亞、歐洲、非洲等地區開拓多元化市場，商談油氣貿易、汽車、農業機械等方面的合作。

那則短短的訊息，後面跟了句背景，說「就在代表團出發前，2月10日淩晨，中國對美國原油、液化天然氣、農業機械、大排量汽車等商品加徵的關稅正式生效」。

放下「玉淵譚天」和中國貿促會的行動，2月10日這天的北京，沒有中美貿易戰的其他特別提醒，中央機關報這天持續回應經濟熱點，還特別選了個「共同關注」，是「外資有沒有大規模撤離中國」，答案當然是一貫的。

這特別的日子，有如此的淡定，其中一個原因來自中國各方評估，幾乎眾口一詞的說原來烏雲重重的中美貿易戰，殺傷力沒想像那麼大。

過去一段時間，中國各類智庫各方專家，好多在忙中美貿易戰的評估，大機構有報告直送中央，小單位主張見於報端，林林總總，近期引起重視的，是兩份小機構的報告。

先看一份行業協會新媒體提供的刊載文章，說中美貿易戰對中國會造成的衝擊，有在以下幾方面，一是出口下滑與行業壓力，直接衝擊出口企業，依賴美國市場的行業可能面臨訂單減少、利潤壓縮，甚至裁員或減產；二是還會出現中國產品價格競爭力下降，關稅推高中國商品在美售價、導致市場份額被東南亞等替代產地搶占；三是供應鏈重構風險，產業鏈外遷風險；四是中國經濟增長放緩；五是匯率 與金融市場波動，人民幣要承受貶值壓力；六是投資者信心受挫，就業與社會穩定隱憂。

聽上去衝擊不少，比較有意思的是文章研究反制措施後，得出的結論是美國加徵關稅將對中國出口導向型經濟構成壓力，但中國可能透過「組合拳」應對，短期以關稅反制和企業紓困為主，長期則通過內需驅動、產業鏈升級和多元化貿易夥伴降低風險。還相信貿易摩擦的長期化可能倒逼中國經濟結構轉型。

另一份研報受到好評，是華創證券首席宏觀分析師張瑜的「七大估算」。張瑜學術特色是「政策—經濟—資產的貫穿式宏觀研究範式」，她自認只做「對而有用」的研究，其政策解讀較為精準。今次她從關稅對中美通膨、對中國經濟基本面、對中國貨幣政策、對人民幣匯率、對出口商品的結構性五個方面的影響入手，順帶總結關稅戰的後續關注點，以及海外如何看川普關稅政策，共七大條。

張瑜提到的主要影響，一是假設關稅成本完全由中國出口商承擔的極端情景下，10%的額外關稅對中國PPI的拖累約0.1-0.2個百分點；二是關稅對中國出口的拖累或在0.5-1.4個百分點左右，對大國整體GDP的拖累或在0.1-0.3個百分點之間；三是貨幣政策只是提到對外而言，穩定市場預期，加強市場管理的背景下，央行對匯率的態度較為重要；四是對人民幣匯率而言，短期關稅衝擊下匯率貶值最快階段或已過去；五是對華加徵10%關稅後，假設中國出口商不調整價格、匯率不變，則出口商品中具備相對價格優勢的商品占比將從當前的74.9%降至41.3%。

如此看來，沒有地動山搖。