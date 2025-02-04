巴拿馬遭美威逼、退出「帶路」 中媒：魯比歐潑髒水

圖為2017年習近平在北京與會見時任巴拿總統巴雷拉，兩國會後簽署共建「一帶一路」及經貿等十餘項合作。(中新社資料照片)

美國國務卿魯比歐2日與巴拿馬總統穆里諾會談2小時，穆里諾會後立即做出重大政策改變，宣布巴拿馬退出中國「一帶一路 」基礎建設計畫。據了解，這是魯比歐就任後首次外訪，他不僅施壓這個中美洲國家必須立即採取行動遏制中國對巴拿馬運河 地區的影響，甚至直接向穆里諾發出威脅--若不按川普 的要求削弱中國影響，那麼美國就將對巴拿馬採取「必要行動」。

面對美國「挖牆角」，中媒「觀察者網」指魯比歐向中國潑髒水。而在巴拿馬首都巴拿馬城，部分民眾更是接連好 幾天舉行反美示威，抗議美國揚言奪取運河一事。巴拿馬方面多次反擊這一無理要求，多次強調巴拿馬運河「現在屬於，將來也將繼續屬於巴拿馬」。

有學者分析，中方應會避免在此時間點和川普產生正面衝突，可能透過外交層面與巴拿馬進行更多接觸，透過軟實力發揮影響力，或者改由企業名義繼續實質合作。

據了解，巴拿馬是第一個參與「一帶一路」的拉丁美洲國家，前總統瓦雷拉2017年6月宣布和台灣斷交，與中國建交，同年11月訪問北京，並簽署加入「一帶一路」。

根據該合約備忘錄條款，每三年「一帶一路」可自動續約延長三年，除非任何一方終止。到目前為主，中國和巴拿馬的「一帶一路」已經在2020年及2023年續約兩次。不過穆里諾尚未表示何時告知中國政府終止合約，退出一帶一路的決定。

2017年巴拿馬與北京建交以來，中方在運河周邊的影響力的確擴大。美國總統川普和魯比歐對巴拿馬運河的兩個港口特別憂心，這兩個港口分別位於運河的太平洋和大西洋岸，自1997年以來，一直由香港富豪李嘉誠的長江和記實業子公司營運。川普和魯比歐宣稱，一旦美國和中國發生衝突，中國會利用影響力關閉巴拿馬運河，危害美國國安。不過，紐約時報報導，許多專家懷疑這種說法。

美國國務卿魯比歐(右)抵達巴拿馬時，受到巴拿馬外交部長哈維爾·馬丁內斯·阿查的歡迎。(路透)

川普去年勝選後上任前，曾批評巴拿馬對通行巴拿馬運河的美國船隻收取天價通行費，並稱若不降低通行費，上任後他將收回運河控制權。一些專家認為，這才是川普盯上巴拿馬運河的主因。

如今魯比歐出馬，巴拿馬就退出一帶一路，算是給美國交代，讓魯比歐不致空手而回。下一步川普政府勢必會要求巴拿馬調低運河通行費。

川普上台後，已用高額關稅為手段，逼迫哥倫比亞在移民遣返問題上讓步。現在川普宣稱不排除動武收回巴拿馬運河，又逼得巴拿馬退出一帶一路。然而，最近巴拿馬幾乎天天發生反美示威，川普若只為運河通行費，賠上美國形象，恐怕得不償失。