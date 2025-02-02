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解放軍反腐風暴 港媒點名「2軍工央企高層」缺席新春慰問

記者賴錦宏/即時報導
中國兵器裝備集團董事長許憲平在春節前突然不見蹤影，港媒指他可能遭調查。（取材自澎湃新聞）
中國兵器裝備集團董事長許憲平在春節前突然不見蹤影，港媒指他可能遭調查。（取材自澎湃新聞）

伴隨著中共解放軍反腐風暴，過去1年多，多名軍工央企巨頭或落馬或動向不明。依慣例，解放軍各大軍工巨頭都會在春節前夕展開慰問，港媒3日點名，先前被爆出「神隱」的中國核工業集團董事長余劍鋒、中國航空工業集團董事長周新民持續缺席，另外，中國兵器裝備集團董事長許憲平、中國兵器工業集團總經理劉大山也不見蹤影。

港媒刊署名文章稱，中國兵器工業集團主要涉及坦克和裝甲車的研製，以及彈藥供應；兵器裝備集團主要從事軍事裝備研發、設計、製造。1月18日上午，這2家軍工央企在北京舉辦「老同志2025年春節團拜會」，兵工集團董事長程福波、兵裝集團總經理張玉金參加，卻不見兵裝集團董事長許憲平。

兵裝集團官網顯示，1月16日，集團召開2025年工作會議，總經理張玉金作工作報告，也未見許憲平。傳聞身為中紀委委員的許憲平，月初已經缺席中紀委全會。60歲的許憲平，曾任一汽集團總經理、中國通用技術（集團）董事長。

另據兵工集團官方微信公眾號報導，集團黨組領導春節前夕看望慰問老領導，詳列了董事長程福波以及多名黨組成員姓名，卻沒有劉大山。作為二把手，劉大山1月19日已經缺席集團2025年度工作會議。劉大山曾任中國通用技術（集團）副總經理、中國節能環保集團董事長。

中國航空工業集團總經理郝照平、副總經理楊偉（首款隱形戰機殲-20的總設計師）早前雙雙被免；集團董事長周新民1月18日之後亦未再露臉，包括缺席22日舉行的「離退休老同志新春團拜會」。周新民原任中國商用飛機總經理，他的前任、中航工業原董事長譚瑞松已經官宣落馬。

該報導提到，中國約有11家軍工央企，涵蓋核工業、航天、航空、船舶、兵器、電子等領域，包括：中國核工業集團、中國航天科技集團、中國航天科工集團、中國航空工業集團、中國船舶集團、中國兵器工業集團、中國兵器裝備集團、中國電子科技集團、中國航空發動機集團、中國電子信息產業集團、中國工程物理研究院。

文章稱，上述軍工央企在反腐風暴之中幾乎無一倖免，堪稱史無前例。報導又稱，相信一些「失蹤」高管僅是內部處理。

中國兵器工業集團總經理劉大山，被點名缺席春節前夕看望慰問老領導的活動。（取材自人...
中國兵器工業集團總經理劉大山，被點名缺席春節前夕看望慰問老領導的活動。（取材自人民網）

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