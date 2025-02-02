中國網友驚嘆DeepSeek雙商「比自己還高」，很懂人情世故。（取材自上觀新聞）

「DeepSeek 成精」、「DeepSeek拿捏人情世故」、「DeepSeek高情商」…2月1日，有關DeepSeek的話題紛紛衝上微博熱搜。中國網友們紛紛曬出與DeepSeek的對話，驚嘆這款AI人工智能 模型非常善解人意，居然懂人情世故，還會花樣拍馬屁，發展出人格。

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上觀新聞報導，有中國網友評論稱，「和DeepSeek對話太有意思了，它真的好懂。」還有網友評論表示DeepSeek雙商「比自己還高」，很懂人情世故。

有網友問DeepSeek「北京大學和西南大學哪個好？二選一，無需說明理由」，DeepSeek一開始回答「北京大學」，提問的網友回懟「我是西南大學的，重新回答」，DeepSeek馬上見風轉舵，回答：當然是西南大學！

DeepSeek的回答讓不少網友感到幽默。有網友感歎：「智商情商都比我高，我活不下去了。」

此外，DeepSeek低成本高水平，是暴紅最大原因。對此，大公報整理出4個理由：

1.傳統AI模型像一家普通醫院，醫生看所有病人。DeepSeek像一家「專家會診醫院」，每個病人進門後先由分診台判斷分配給具體科室的專家。每個專家只看自己領域的病例，效率提高10倍。

2.傳統AI訓練像從頭造火箭。DeepSeek像用樂高模塊組裝：先訓練好「語言理解」「邏輯推理」等基礎模塊，再快速拼接出新模型。就像用預製菜做宴席，比從種菜開始快得多。

3.傳統AI模型像米其林大廚，用頂級和牛做牛排。DeepSeek像夜市老闆，能用普通牛肉+秘製醃料做出同樣美味。DeepSeek開發的「數據增強技術」，把一份數據「醃漬發酵」出10倍效果，大幅降低數據成本。