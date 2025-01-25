習遼寧拜年掌聲「讓山村沸騰起來」 美媒：更像「群戲」

中國國家主席習近平23日到瀋陽看望慰問基層幹部群眾。(新華社)

農曆新年將至，中國國家主席習近平 赴遼寧看望洪災 受災民眾並提前拜年，強調東北全面振興，並指鋼鐵產業是國家重要基礎產業，要補上短板。外媒認為，官媒塑造當地張燈結彩、習近平深受民眾愛戴景象，像精心策畫的「群眾戲劇」，因東北早已陷入貧窮困境。另各地灑錢拚春節 消費，四川發出3.2億（人民幣，下同）消費券，專家則認為拉動長期消費效果有限。

據新華社報導，習近平1月22至24日考察遼寧多地，22日下午到去年8月遭洪災的綏中縣明水滿族鄉祝家溝村，了解災後重建進展。村民王寶維告訴習近平，新房敞亮暖和，年貨都辦齊了，全村人發自內心感恩黨、感恩總書記。習近平高興地回應他，黨和政府永遠是人民群眾的強大依靠。

報導稱，離開村子時，村民們紛紛向總書記問好，「掌聲、歡呼聲讓小山村沸騰起來」。23日，習近平來到瀋陽大東副食品商場察看多家店鋪，店主和顧客十分激動連聲歡呼「總書記好」。習近平在經集中改造的大東區長安街道長安小區「深情地」對居民說，家家戶戶幸福生活、老老少少開心快樂，就是人間美景。

23日下午，習近平來到本溪考察鞍鋼集團所屬的本鋼板材冷軋總廠第三冷軋廠表示，鋼鐵產業是國家的重要基礎產業，實體經濟是國民經濟的根基所在。要繼續努力，把短板補上，把結構調優。習近平並強調東北全面振興，要在建設法治政府、優化營商環境等方面多下功夫。

美媒自由亞洲電台引述分析人士認為，中國官媒將習近平東北行塑造一片當地張燈結彩、習近平深受民眾愛戴的景象。但東北三省老工業城人口出走、經濟放緩，已陷入貧窮的困境。時事評論人士陳破空表示，且洪災已過去半年多，災後重建工作幾乎結束，現場布置和群眾互動看來更像是精心策畫的「群眾戲劇」。

「東北現在是中國最貧困的區域，東北很多抱怨認為習近平上台以來並未在財政挹注東北」，陳破空說，這次習近平春節前的作秀，只是試圖緩解東北不滿情緒而已。

國務院總理李強則於22、23日在安徽大別山革命老區看望慰問民眾，並要求各級政府各項工作不等不靠、能早則早、緊抓快辦，促進經濟持續回升向好。

此外，國家文化和旅遊部昨表示，各地近來紛紛拿出真金白銀拚春節消費，比如吉林省發放總規模1億元冰雪消費券，四發放3.2億元文旅消費券，上海浦東發放2000萬元新春餐飲消費券秒被搶空，同時加大消費補貼力度。商務部也表示將聯同多部門推出新春消費活動。不過明報引述專家認為，發放消費券加上「以舊換新」等措施，有助拉動消費，但長遠作用仍有限。