歐盟調查：從繃帶到輪椅…中醫療設備採購歧視歐企 不解決就反制

歐盟調查中國不公平貿易行為，指控北京當局在公共採購招標中，歧視歐洲醫療器材製造商。（路透）

在持續調查九個月後，歐盟 14日指控中國當局在公共採購招標中歧視 歐洲醫療器材製造商，且強烈偏袒本國公司。這些不公平做法涉及範圍廣泛的產品，從繃帶、拐杖、夾板到輪椅、實驗室消毒器和X光機。歐盟警告除非能透過與北京對話解決，否則將採取「果斷行動」。

綜合美國之音、法廣網報導，去年四月歐盟首次使用「國際採購工具」對醫療器械相關招標活動進行調查。委員會周二發布的報告稱，中國對歐盟醫療器械及其供應商實施多種形式的直接和間接歧視，導致他們在整個中國領土上進入該市場的條件嚴重惡化，而中國尚未提出任何具體的補救措施來糾正這種嚴重且反覆出現的限制性做法。

貿易專員馬羅斯·塞夫喬維奇（Maros Sefcovic）表示：「我們發現中國在公共採購招標中嚴重歧視歐盟醫療器械生產商。」塞夫喬維奇在聲明中表示，「準備採取果斷措施捍衛平等競爭條件」，這些措施「可能包括限制或排除」中國供應商參與歐盟公共合同，限制或排除中國投標者參與歐盟公共合同。

去年歐盟決定對進口中國電動汽車加徵進口關稅 導致歐中關係緊張，北京揚言要提高對歐盟生產的白蘭地和豬肉的進口關稅，而中國對歐盟醫療設備製造商的歧視性做法可能會進一步加劇雙方的緊張關係。

對醫療器械的調查是歐盟2022年推出的新機制下的第一項程序，旨在進入國外公共採購市場。歐盟估計，其公開招標有95%向世界其他國家開放競爭，而歐洲企業幾乎無法進入中國公開市場。

彭博報導，北京鼓勵本國醫院更多地使用國產設備的做法可以追溯到2015年中國國務院的一項決定，最近兩、三年中，包括安徽在內的一些省份採取進一步措施，幫助中國企業獲得更多機會為國內醫院提供設備；這些做法是中國政府制定的推動關鍵領域快速發展的所謂「中國製造2025」規畫的一部分。

根據去年4月發布的歐盟報告引用的數據，中國採取這一政策轉變後，它的對歐貿易就從2019年的逆差13億歐元（14億美元）變成2020年的順差52億歐元。歐盟說，這次對中國的調查，目的不是扭轉這一趨勢，而是要實現公平競爭。

歐盟委員會目前正在考慮應該採取哪些懲罰性措施，依據「國際採購工具」，歐盟需要首先與中方進行磋商。

如果調查證實存在涉嫌行為，歐盟將有權對中國採取報復措施，以平衡雙方的競爭。這可能會導致中國公司被完全排除在歐盟公共採購之外，而歐盟是一個價值超過2兆歐元的開放市場。或者，歐盟委員會可以將禁止範圍限制在超過一定價值的投標上，或者附加條件降低中國申請人的得分。