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跟川普不同調？范斯：國會暴亂暴徒不應被赦免

川普2.0全球供應鏈加速變遷 物流業應變搶「中國+1」商機

編譯林文彬／綜合12日電
英國金融時報報導，DHL等物流集團正競相把中國員工轉調至其他地區。(路透)
英國金融時報報導，DHL等物流集團正競相把中國員工轉調至其他地區。(路透)

美國候任總統川普重返白宮可能導致美中貿易情勢惡化，已促使更多中國製造商準備拓展海外事業版圖，跨國物流集團因而競相把中國員工轉調至其他地區，爭搶相關商機，成為川普還沒上任，便已帶動全球供應鏈版圖「加速度」變遷的最新跡象。

英國金融時報報導，法國達飛海運(CMA CGM)、瑞士德迅(Kuehne+Nagel)和德國DHL都表示，持續把中國員工轉調至歐洲、東南亞及拉丁美洲，以在國外加強服務中國客戶。

隨著美中貿易緊張升溫，西方買家和政治人物尋求減少進口中國商品，促使中國製造商進軍歐洲、東南亞與拉丁美洲等其他低成本生產重鎮，推動「中國+1」的分散策略。

協助客戶管理進出口的物流集團已跟著採取對策。達飛海運物流部門CEVA表示，最近已在歐洲設立中國服務處，擁有會說中文的員工，包括銷售及客服專員，並且計畫未來幾年增設其他服務處。

德迅也透露，過去幾年已把中國員工派遣至匈牙利與斯洛維尼亞，以協助科技集團華為的歐洲事業，同時陸續調派中國員工到越南、馬來西亞及巴西。德迅表示，正籌畫春季在上海舉辦「local abroad」活動，以進一步調離中國員工，並與中國客戶會面，屆時好幾個國家的主管將出席。

DHL過去數月也持續調動更多會說中文的員工，派往越南和印尼等東南亞國家，並正打算把這項計畫拓展至匈牙利、德國及墨西哥等市場。DHL快遞全球執行長皮爾森(John Pearson)表示，在海外部署較多中國員工，將確保該公司在這些國家拿下應得的市占率。

顧問業者Reddal副執行長曹坤(音譯)表示，越南及泰國等新興生產重鎮持續吸引許多中國製造商，尤其是擁有勞力密集事業的公司。Reddal指出，2024年1-10月中國是越南第二大外國投資人，投資價值約36億美元。

針對川普上任後的美中變局，摩根士丹利（大摩）中國首席經濟學家邢自強12日指出，儘管川普2.0與川普1.0政策有一脈相承之處，但美國經濟已今非昔比，川普2.0政策實施將面臨制約，而中方會把川普帶來的壓力轉化為動力。

川普 越南 東南亞

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