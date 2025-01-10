我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯野火濃煙恐致癌 經濟損失估計上修至1500億

洛杉磯野火肆虐、消防栓缺水 紐森致電拜登卻「打不通」

雙方執政黨交流重啟 日相石破茂盼盡快訪華

記者陳湘瑾／綜合報導
日本首相石破茂（見圖）9日與自民黨幹事長森山裕、公明黨幹事長西田實仁會面，兩人將從13日起訪華，重啟與中國的定期對話「日中執政黨交流機制」。（路透）
日本首相石破茂（見圖）9日與自民黨幹事長森山裕、公明黨幹事長西田實仁會面，兩人將從13日起訪華，重啟與中國的定期對話「日中執政黨交流機制」。（路透）

自民黨幹事長森山裕、公明黨幹事長西田實仁將從13日起訪華，重啟與中國的定期對話「日中執政黨交流機制」。日本首相石破茂9日在與兩人會面中表示，希望自己能夠盡早訪華，並對這次日中執政黨交流機制會議成果表示期待。

綜合共同社和時事通訊社報導，森山裕向石破茂彙報他將率日本執政黨代表團訪華，參加日中執政黨交流機制第9次會議的相關事宜，石破茂則表示希望兩人「積累各種層面的交流」並深化黨際交流。

森山裕在會後表示，石破茂稱希望自己能夠盡早訪華，對日中執政黨交流機制會議成果表示期待，並希望能夠通過會議的重啟，推進各級別日中間交流。

森山裕預計將帶著石破茂的親筆信訪華，當中提及關於北韓發射彈道導彈等問題，他表示，「日中發揮怎樣的作用十分重要，有很多協商事項」。西田實仁則表示，「該主張的就主張，相互合作的地方就相互合作」。

日經中文網報導，由於新冠疫情和日中關係的惡化，日中執政黨交流機制在2018年10月之後中斷，直到中共高層2024年5月訪問日本時，雙方才就重啟這一磋商機制達成一致。本次重啟日中執政黨交流機制，也說明兩國政府間的對話將擴展到政黨，政黨間的溝通可能成為解決問題的關鍵，或者對安全保障方面的緊張局勢起到制約作用。

石破茂 日本

上一則

哈爾濱洗浴中心+冰雕 冬季旅遊王者

下一則

中國4項呼吸道疾病升溫 世衛：沒聽說有不尋常疫情

延伸閱讀

石破茂訪中 台外交部：日方意在控管風險 不影響對台關係

石破茂訪中 台外交部：日方意在控管風險 不影響對台關係
日經：日相石破茂準備最快2025年2月赴美見川普

日經：日相石破茂準備最快2025年2月赴美見川普
石破茂：明年夏天參眾兩院同天選舉可能性存在

石破茂：明年夏天參眾兩院同天選舉可能性存在
日媒：王毅明年2月訪日 將會石破茂 重啟經濟高層對話

日媒：王毅明年2月訪日 將會石破茂 重啟經濟高層對話

熱門新聞

北京去年底一口氣讓「三機一艦」亮相，包括疑為第六代戰機的兩款新型戰機。(視頻截圖)

中國秀六代戰機嘗到甜頭？ 美媒：F-35因此賣不動了

2025-01-06 01:29
楊亘丟了的行李。(視頻截圖)

一大袋「美珍香」落機艙找不回 男星：國航機組瓜分了

2025-01-04 08:30
中國最近爆發呼吸道感染疫情，許多地方醫院人滿為患。圖為上海一醫院發熱門診大排長龍。(路透)

中再傳神祕病毒疫情 醫院擠爆 火葬場、殯儀館也傳爆滿

2025-01-04 15:04
電影「回家的你」海報。(取材自每日經濟新聞)

多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票

2025-01-02 05:30
羅女士手工製作的「大鵝」，全套材料均在網上購買。（取材自封面新聞）

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

2025-01-03 07:19
薄瓜瓜甜曬與愛妻許惠瑜的自拍照。（取材自X平台@BoKuangyi）

薄瓜瓜新年放閃 愛妻許惠瑜美貌獲讚「像舒淇」

2025-01-05 00:55

超人氣

更多 >
萬豪、凱悅新小費政策 惹火住宿旅客

萬豪、凱悅新小費政策 惹火住宿旅客
嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡

嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡
伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼

伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼
杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪

杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪
華裔電影人死裡逃生 海邊住宅大火吞噬

華裔電影人死裡逃生 海邊住宅大火吞噬