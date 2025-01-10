為何中國AI愈被打壓愈茁壯？ 美媒：關鍵在育才

美國自2019年起對中國半導體祭出多項制裁，中國AI發展卻仍有亮眼成績。圖為2024年3月20日，美國總統拜登（右二）參觀美國晶片製造商英特爾公司。（視頻截圖）

美國自2019年起對中國半導體等行業實施多項制裁，中國卻仍能在AI （人工智能）領域取得進展，甚至部分項目還追上了美國。美媒納悶之餘分析稱，這是因為中國培育了比美國更多的優秀AI研究人才，且政府投資刺激了行業發展，並警告美國應集中精力在阻止軍事AI系統發展上並與中國對話，否則中國將製造出「很危險」的AI並取得決定性軍事優勢。

觀察者網報導，美國「時代」周刊在1月8日的報導中發問：「受到美國晶片 限制，中國怎麼還能在AI領域取得進展呢？」，並指中國近期發布的一連串模型表明，美國的AI領先優勢已經被縮小了。

去年11月，中國科技巨頭騰訊推出了大語言模型Hunyuan-Large，研發人員稱該模型性能優於一些美國開發的頂級開源模型；同月，中國私募巨頭幻方量化投資的AI公司DeepSeek發布推理模型DeepSeek-R1預覽版，可與OpenAI去年9月推出的推理模型o1預覽版相媲美；12月26日，DeepSeek發布最新的AI大模型DeepSeek-V3，聊天機器人競技場（Chatbot Arena）最新數據顯示，DeepSeek-V3在開源模型中排名第一。

這些進展讓一直堅信「美國在AI方面保持了兩到三年領先優勢」的前谷歌CEO艾瑞克·施密特（Eric Schmidt）改口，去年11月在哈佛政治研究所論壇上表示，美國在開發更強大的AI競賽中，落後於中國；「而這甚至是在川普和拜登政府採取特別舉措下，限制高性能晶片供應給中國之後發生的事」。

報導稱，正如施密特所說，在AI方面發揮領導作用可能會對全球權力平衡產生影響；如果未來的AI系統能夠引導武器或黑客攻擊對手，這將是一個決定性的軍事優勢。

至於在美國對中國晶片業系列限制下，中國AI模型仍能如此迅速地縮小與美國的差距的原因，報導引述為美國國防部創新部門提供諮詢的研究員里特維·古普塔表示，其中之一在中國「更好地利用了硬件」。施密特也曾指出，中國還受益於擁有更多的電力來推動AI模型的訓練，以及對該領域的大量投資，尤其是來自政府的投資刺激了行業發展。

古普塔向美國政府「獻計策」稱，美國不應該試圖通過限制晶片出口來減緩大語言模型的開發，而應該集中精力在阻止軍事人工智能系統的發展上。

美國智庫卡內基國際和平基金會訪問學者斯科特·辛格（Scott Singer）表示，中國持續進步意味著中國有能力在某天製造出「很危險」的AI。美國需要考慮與中國進行對話，但基於「（如果美國領先），我們為什麼要分享任何東西？」這一想法，華盛頓內部有人不願與中國就AI進行談判。