對抗「川普2.0」風險 中減持美債、大買黃金增資產安全

中國大量增加黃金儲備。（路透）

從川普 第一個任期開始，中國便開始削減持有的美債，2024年10月降至7601億美元，減少超過40%成為過去15年來的最低點。在川普再度當選的第二個月，中國突然開始加購黃金。專家認為，這「一增一減」的操作，顯示中國在對未來中美戰略對抗的風險做準備。

BBC中文網報導，從川普第一個任期的貿易戰開始，中國將持有美國國債 「武器化」的討論就甚囂塵上。

截至2024年10月，中國的美國國債持倉進一步減少119億美元，降至7601億美元。這是自2009年以來的最低水平。2013年中國持有美國國債達到高點，金額達13167億美元。

根據美國財政部發布的國際資本流動報告（TIC）中的數據顯示，中國持有美國國債的歷史最高位出現在2013年11月，當時的持有量達到了13167億美元。

此後，這一數據一度逐步減少，但幅度不大。在川普第一個任期的貿易戰期間，中國開始連續削減持有的美債——2019年4月，持倉降至11130億美元。到2024年10月，降至7601億美元，成為過去15年來的最低點。對比最高點，中國目前持有的美債減少了超過40%。

而中國開始買入黃金的時間節點值得關注：2022年前十個月的黃金儲備一直不變，維持1948噸。到11月，新冠疫情防控限制放開，中國開始增持到1980噸，12月繼續增持到2010噸。

整個2023年全年，中國央行 黃金儲備陸續增持到2237噸；2024年又陸續增持到12月的2271噸。這是自2016年以來的最高水平。這意味著，中國央行在過去24個月，陸續增加了16.6%的黃金儲備。

報導指出，經濟學人智庫（EIU）高級經濟學家徐天辰表示，中國管理其外匯儲備的方式在過去幾年中經歷了模式改變。在川普執政的第一任期內，中國曾是美國國債的淨賣方，但在2022年至2024年期間，中國顯然意圖減少對美國國債市場風險的直接暴露。

徐天辰認為，自烏克蘭戰爭爆發以來，西方對俄羅斯實施的金融制裁可能使中國意識到其海外金融資產的安全性問題。這主要是出於中國自身的安全考慮——它必須為美國在重大衝突中針對中國的財政部門做好準備，這種可能性雖然低但不能忽視。

而此前，中國社會科學院學部委員余永定在公開場合發言稱，中國有序減持美債是必要的。他強調，這種減持不是簡單的拋售，而是基於對美國海外淨負債不斷惡化和「美元武器化」風險的考慮。