我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兄弟情決裂了？傳川普開始不爽馬斯克嫌他「太黏人」

西藏地震已知53人遇難 民眾：震到不敢進房

新聞評論／中開年雙變 官方不再提過「緊日子」 工資還「普漲」

香港特派員李春

一年之始在於變。開年一星期，中國政經層面已有多層新動向，其中有兩件事，一是去年強調的，今年不提了；二有去年沒提的，今年要大面積做了，這可稱為「開年雙變」。

去年底中央經濟工作會議上，為要「兜牢基層三保底線」，即保基本民生、保工資、保運轉，同時重點強調「黨政機關要過緊日子」。中央經濟工作會議通常是明確一年政策基調，還要部署具體任務，但那次會議之後召開的全國財政工作會議，卻不再提「過緊日子」。當時各方都在關注財政政策還要放什麼大招，這一細微變化沒被人留意。

但開年之初，北京官場人士留意到，一是在新下達文件中，「過緊日子」提法消失了；一是在省級地方陸續召開的地方黨委會議或經濟形勢部署會上，都不約而同地不再提「過緊日子」。官場人士認為，這是重大政策性轉變，在中共領政方式中，一個政策主張不提了，意味著這個政策不實施、不執行了。

不再提「過緊日子」當屬這類情況。有幾種可能，一說是財政要寬鬆，不可能與財政「緊日子」同時出現，財政要大手花錢，當然不可能緊；另一說法是現在強調經濟「光明論」，這跟「過緊日子」不同調門；第三種說法是現在已開始過「苦日子」，沒必要再提「緊日子」。

另一大變與不提「過緊日子」相關，是機關事業單位的工資「普漲」。過去兩年地方財政困難，不斷傳出黨政機關、事業單位發不出工資，或是減薪或減少補貼。

歲尾年初，各方最關心工資狀況，流言紛起，但不再是減薪或減少補貼，反而是不同地方、機關和事業單位，傳出加薪或補發工資。按說中央經濟工作會議文件沒有提出為黨政機關、事業單位人員加工資，當時只說要推動中低收入群體增收減負，提升消費能力、意願和層級。適當提高退休人員基本養老金等等，所以這加薪漲工資之議，算是另一突變。

在不少地方傳出給黨政機關加薪的同時，近日更有傳說年內會有「普漲」。加薪漲工資，目標當然希望以收入的增加，帶來消費的擴大。但這會否催生內需的擴大，拉動經濟走出通縮，還有待專家來解說，至於這會否加大收入分配不公的社會不穩，也有待觀察。

低收入 退休 中共

上一則

對抗「川普2.0」風險 中減持美債、大買黃金增資產安全

下一則

老虎愈打愈多? 習近平：腐敗存量未清除 增量還在持續

延伸閱讀

「能繳學費？」 消費券當薪水網路炸鍋 長春地產商遭約談

「能繳學費？」 消費券當薪水網路炸鍋 長春地產商遭約談
中國開年雙變 工資普漲、不再提過「緊日子」

中國開年雙變 工資普漲、不再提過「緊日子」
山景城最低時薪逾19.2元 商家喊苦

山景城最低時薪逾19.2元 商家喊苦
矽谷城市領跑灣區最低工資 小商戶有苦衷

矽谷城市領跑灣區最低工資 小商戶有苦衷

熱門新聞

北京去年底一口氣讓「三機一艦」亮相，包括疑為第六代戰機的兩款新型戰機。(視頻截圖)

中國秀六代戰機嘗到甜頭？ 美媒：F-35因此賣不動了

2025-01-06 01:29
老外分享最愛的水果是枇杷。圖為雲南省永善縣玉筍村村民用剛採摘的枇杷招待遊客。(新華社)

老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味

2024-12-29 19:55
電影「回家的你」海報。(取材自每日經濟新聞)

多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票

2025-01-02 05:30
楊亘丟了的行李。(視頻截圖)

一大袋「美珍香」落機艙找不回 男星：國航機組瓜分了

2025-01-04 08:30
中國最近爆發呼吸道感染疫情，許多地方醫院人滿為患。圖為上海一醫院發熱門診大排長龍。(路透)

中再傳神祕病毒疫情 醫院擠爆 火葬場、殯儀館也傳爆滿

2025-01-04 15:04
羅女士手工製作的「大鵝」，全套材料均在網上購買。（取材自封面新聞）

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

2025-01-03 07:19

超人氣

更多 >
好市多回國伴手禮首選 華人列清單「老少都滿足」

好市多回國伴手禮首選 華人列清單「老少都滿足」
富商送現金送房求包養 台資深藝人全說了

富商送現金送房求包養 台資深藝人全說了
杜魯多辭職 川普再談「51州」：知道美國不會繼續補貼

杜魯多辭職 川普再談「51州」：知道美國不會繼續補貼
4生肖一年比一年會賺錢 他靠貴人開拓新事業領域

4生肖一年比一年會賺錢 他靠貴人開拓新事業領域
WSJ：52歲男子花20年達標信用評分850滿分

WSJ：52歲男子花20年達標信用評分850滿分