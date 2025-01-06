遭美列入1260H清單 騰訊、寧德時代：這是一個錯誤

美國防部將騰訊、寧德時代等多家知名陸企科技巨頭列入1260H清單（CMC清單）。騰訊7日回應，被列入黑名單「顯然是一個錯誤」，並澄清並非軍工企業。（中新社）

美國國防部將騰訊、寧德時代等多家知名中國科技居頭列入 1260H 清單（CMC 清單）。騰訊與寧德時代7日雙雙回應，被列入黑名單「顯然是一個錯誤」，並澄清並非軍工企業或參與軍事相關活動。

第一財經報導，騰訊澄清並非軍工企業或軍工供應商，並稱該清單對其業務沒有影響。儘管如此，仍將同美國相關部門共同解決誤會。

財聯社報導，寧德時代也回應了「這是一個錯誤，公司並未參與任何軍事相關活動。」

美國國防部6日表示，新增多間中國科技巨頭至與中共軍方合作的名單中，其中新增微信母公司騰訊、寧德時代、晶片製造商長鑫儲存科技（CXMT）、移遠通信（Quectel Wireless），以及美國無人機 製造商Autel Robotics。

美國國防部根據《2021財年國防授權法》第1260H章節的法定要求，公布了更新版的在美國直接或間接運營的「中國軍事公司」（Chinese Military Companies, CMC），簡稱「1260H清單」。

值得注意的是，美國國防部1260H清單，曾有過多次調整操作記錄，不少企業上了名單之後幾個月又被從清單中移除，包括中微公司、IDG資本、中國國際工程諮詢公司、福建火炬電子科技股份有限公司、中芯國際香港（國際）有限公司等公司均曾被列入1260H清單，但最終都被移除。