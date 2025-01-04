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新年初始不平靜…南海間接對抗 美中軍艦各自秀肌肉

記者黃國樑／綜合報導
央視新聞報導，萬噸大驅延安艦與南部戰區某驅逐艦支隊也赴南海某海域進行實戰化演練。（取材自央視直播畫面）
央視新聞報導，萬噸大驅延安艦與南部戰區某驅逐艦支隊也赴南海某海域進行實戰化演練。（取材自央視直播畫面）

新年伊始，中美兩軍就在南海展開對抗，據南海戰略態勢感知，美國海軍卡爾文森號航艦打擊群3日經麻六甲海峽再次進入南海。同一時間，解放軍南部戰區萬噸大驅延安艦編隊赴「預定海域」展開多日的實戰化訓練。

卡爾文森號打擊群去年12月29日至今年1月2日停靠馬來西亞巴生港，進行為期4天的例行訪問，3日離開巴生港進入南海。

央視新聞軍事頻道則報導，解放軍南部戰區海軍某驅逐艦支隊多型艦艇組成的編隊已經解纜起航，並奔赴預定海域，將連續多天展開實戰化訓練。「萬噸大驅」延安艦將會全程參與，編隊中還包括052C型的驅逐艦海口艦，大力進行針對性、檢驗性、對抗性訓練。

由於南部戰區負責鎮守的海域主要就是南海，因此在今年剛剛開年之際，延安艦所率艦隊與卡爾文森號打擊群形同雙方在南海各自顯露肌肉，並且展開間接對抗。

卡爾文森號打擊群去年12月24日曾進入南海進行例行演習，僅4天後就匆匆離開，轉赴馬來西亞巴生港，被中國網民認定是刻意避開解放軍南部戰區在黃岩島實施戰備警巡的行動；如今卡爾文森號在解放軍南部戰區實戰演練時重返南海，格外引發關注。

「卡爾文森」號航空母艦打擊群經馬六甲海峽再次進入南海。（取材自南海戰略態勢感知官...
「卡爾文森」號航空母艦打擊群經馬六甲海峽再次進入南海。（取材自南海戰略態勢感知官微）

在央視軍事的報導畫面中，央視記者甚至站在一艘泊靠岸邊的潛艦前方，艦上並有潛艦的六名艦上成員以稍息站姿站立，似在暗示此次實戰化演練也有潛艦參與。不過央視記者只提到有多型先進導彈驅逐艦與護衛艦組成的編隊已經啟航，進行多天的實戰化演練，並提及延安艦也將全程參與，並未提到潛艦。

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