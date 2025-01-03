王毅1月將訪非洲四國 延續中國外長年初首訪非洲35年慣例

中國外長王毅2025年首次訪問，將赴非洲四國，延續35年慣例。（取材自中國外交部網站）

中國外交部3日宣布，外長王毅 將於1月5日至11日受邀訪問納米比亞、剛果、查德、奈及利亞，這是中國外長連續35年在年初首訪非洲。

中國外交部發言人毛寧3日主持例行記者會，他宣布，中共中央政治局委員、中國外交部長王毅將於1月5日至11日受邀訪問納米比亞、剛果、查德、奈及利亞。

中國外長每年初首次訪問選擇非洲，至今已是第35年慣例。

去年9月，中國在北京舉辦中非合作論壇峰會，中國國家主席習近平 說當時，未來三年，願提供非洲國家人民幣3600億元（約491.9億美元）額度的資金支持，以推動中非攜手推動現代化的「十大夥伴行動」實施。

去年初，王毅亦曾於1月13日至18日訪問埃及 、突尼西亞、多哥、象牙海岸，之後在同年1月18日至22日訪問巴西、牙買加。

此外，為貫徹習近平提出建構「人類命運共同體」，隸屬中國外交部旗下中國外交學院主建的人類命運共同體研究中心，於昨日在北京揭牌，毛寧也在記者會上表示，這個理念源自中國、造福世界，已經從倡議變成共識，從願景成為實踐，正在推動世界面貌發生積極而深刻的變化，日益成為具有重大世界性標誌意義的最重要公共產品。

毛寧說，人類命運共同體研究中心將深化學術研究、宣傳宣介和人才培養，為推動建構人類命運共同體提供理論政策論述和人才支持。